В Канаде считают, что сбитый над страной шар мог быть российским

Канадские власти считают, что воздушный объект, сбитый над территорией страны, якобы мог быть "разведывательным аэростатом" китайского или российского... РИА Новости, 12.02.2023

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Канадские власти считают, что воздушный объект, сбитый над территорией страны, якобы мог быть "разведывательным аэростатом" китайского или российского происхождения, пишет местная газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника. Официально власти Канады и США не говорят о типе летательного аппарата, который был перехвачен накануне истребителем F-22, его происхождении или назначении, предлагая дождаться результатов исследования обломков. "Правительственный чиновник сказал The Globe and Mail в субботу, что предполагается, что это был разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения", - сказано в публикации. Об объекте известно только, что он, как и аппарат, перехваченный над Аляской, был меньше и проще гигантского воздушного шара, который американцы ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек всю сухопутную часть США.

