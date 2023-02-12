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Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением - РИА Новости, 12.02.2023
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Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением
Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением - РИА Новости, 12.02.2023
Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением
Посол РФ Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России "героическим... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:46
2023-02-12T12:46
в мире
сербия
россия
москва
александр боцан-харченко
александр вучич
дмитрий песков
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Посол РФ Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России "героическим поведением", которое ценят в Москве. Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос, есть ли в России понимание "жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций". "Возможно, "жертва" – слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу", - заявил глава дипмиссии изданию. Боцан-Харченко отметил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в сфере энергетики и других. "С конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом, Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром" - ред.) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона", - указал посол России. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
https://ria.ru/20230211/serbiya-1851344974.html
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в мире, сербия, россия, москва, александр боцан-харченко, александр вучич, дмитрий песков, ржд, газпром, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Москва, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Дмитрий Песков, РЖД, Газпром, Санкции в отношении России
12:46 12.02.2023
 
Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением

Посол России Боцан-Харченко назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением

© Фото : Министерство иностранных дел РФПосол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Посол РФ Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России "героическим поведением", которое ценят в Москве.
Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос, есть ли в России понимание "жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций".
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Вучич: Сербия находится в центре напряженности между Западом и Россией
"Возможно, "жертва" – слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу", - заявил глава дипмиссии изданию.
Боцан-Харченко отметил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в сфере энергетики и других.
"С конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом, Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром" - ред.) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона", - указал посол России.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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В миреСербияРоссияМоскваАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичДмитрий ПесковРЖДГазпромСанкции в отношении России
 
 
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