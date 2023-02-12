Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением
Посол России Боцан-Харченко назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Посол РФ Александр Боцан-Харченко назвал отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против России "героическим поведением", которое ценят в Москве.
Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос, есть ли в России понимание "жертвы, которую приносит Сербия отказом от санкций".
"Возможно, "жертва" – слишком сильное выражение, по крайней мере, в русском языке. Во всяком случае, есть понимание, что ситуация очень тяжелая для Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы очень высоко ценим, я сказал бы, и героическое поведение президента Сербии по этому вопросу", - заявил глава дипмиссии изданию.
Боцан-Харченко отметил, что необходимо смотреть на картину шире и видеть возможности для продолжения сотрудничества Сербии и России в сфере энергетики и других.
"С конца февраля прошлого года в ситуации западных санкций, которые Сербия не поддержала, РЖД смогли завершить проект на участках железной дороги Белград-Нови-Сад, обеспечено стабильное снабжение газом, Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром" - ред.) работает наилучшим образом и показывает лучшие результаты в последние несколько лет, ожидаем продолжение ее развития как одной из крупнейших компаний Сербии и региона", - указал посол России.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.