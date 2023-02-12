https://ria.ru/20230212/san-remo-1851488567.html

В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"

В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо" - РИА Новости, 12.02.2023

В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"

Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:33

2023-02-12T09:33

2023-02-12T15:48

культура

новости культуры

в мире

италия

евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851488239_0:328:2969:1998_1920x0_80_0_0_0690691682617c34bbf8f99374b2e685.jpg

РИМ, 12 фев — РИА Новости. Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги песенного конкурса, который открылся 7 февраля, подвели в ночь на воскресенье.Для 34-летнего Менгони главный приз "Золотая пальма" стал уже вторым в карьере — в 2013-м он также одержал победу на конкурсе. В нынешнем году сентиментальная композиция "Due Vite" с самого начала считалась фаворитом конкурса, имея лучшие котировки у букмекеров.Новый успех Менгони в ходе церемонии награждения посвятил женщинам, принявшим участие в фестивале. В мае победитель "Сан-Ремо" представит Италию на Евровидении. Финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai. Главным сюрпризом многочасового концерта стало выступление легендарной группы Depeche Mode. На сцене театра Ariston они впервые вживую представили публике свежий сингл "Ghosts Again" с грядущего альбома, а завершили выступление классическим "Personal Jesus". Перед объявлением победителя ведущий вечера шоумен Amadeus зачитал обращение Владимира Зеленского. Формат присутствия Зеленского на "Сан-Ремо" создал шумиху задолго до официального подтверждения со стороны организаторов. Информация о том, что Зеленский направит в Италию видеообращение, вызвала широкую дискуссию и протесты в политических и общественных кругах. Затем организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Онлайн-петиция против приглашения Зеленского за пару недель набрала свыше 90 тысяч подписей, а в субботу в Сан-Ремо прошел митинг против телерадиокорпорации Rai, вовлечения Италии в украинский конфликт и правительственной политики в целом.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html

https://ria.ru/20230210/blanko-1851194860.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, в мире, италия, евровидение