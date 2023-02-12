09:33 12.02.2023 (обновлено: 15:48 12.02.2023)
В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"
Победителем итальянского фестиваля "Сан-Ремо" стал Марко Менгони с песней "Due Vite"
Итальянский поп-певец Марко Менгони. Архивное фото
РИМ, 12 фев — РИА Новости. Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги песенного конкурса, который открылся 7 февраля, подвели в ночь на воскресенье.
Для 34-летнего Менгони главный приз "Золотая пальма" стал уже вторым в карьере — в 2013-м он также одержал победу на конкурсе. В нынешнем году сентиментальная композиция "Due Vite" с самого начала считалась фаворитом конкурса, имея лучшие котировки у букмекеров.
Новый успех Менгони в ходе церемонии награждения посвятил женщинам, принявшим участие в фестивале. В мае победитель "Сан-Ремо" представит Италию на Евровидении.
Финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai. Главным сюрпризом многочасового концерта стало выступление легендарной группы Depeche Mode. На сцене театра Ariston они впервые вживую представили публике свежий сингл "Ghosts Again" с грядущего альбома, а завершили выступление классическим "Personal Jesus".
Перед объявлением победителя ведущий вечера шоумен Amadeus зачитал обращение Владимира Зеленского. Формат присутствия Зеленского на "Сан-Ремо" создал шумиху задолго до официального подтверждения со стороны организаторов. Информация о том, что Зеленский направит в Италию видеообращение, вызвала широкую дискуссию и протесты в политических и общественных кругах. Затем организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Онлайн-петиция против приглашения Зеленского за пару недель набрала свыше 90 тысяч подписей, а в субботу в Сан-Ремо прошел митинг против телерадиокорпорации Rai, вовлечения Италии в украинский конфликт и правительственной политики в целом.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
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