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В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо" - РИА Новости, 12.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230212/san-remo-1851488567.html
В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"
В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо" - РИА Новости, 12.02.2023
В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"
Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:33
2023-02-12T15:48
культура
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РИМ, 12 фев — РИА Новости. Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги песенного конкурса, который открылся 7 февраля, подвели в ночь на воскресенье.Для 34-летнего Менгони главный приз "Золотая пальма" стал уже вторым в карьере — в 2013-м он также одержал победу на конкурсе. В нынешнем году сентиментальная композиция "Due Vite" с самого начала считалась фаворитом конкурса, имея лучшие котировки у букмекеров.Новый успех Менгони в ходе церемонии награждения посвятил женщинам, принявшим участие в фестивале. В мае победитель "Сан-Ремо" представит Италию на Евровидении. Финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai. Главным сюрпризом многочасового концерта стало выступление легендарной группы Depeche Mode. На сцене театра Ariston они впервые вживую представили публике свежий сингл "Ghosts Again" с грядущего альбома, а завершили выступление классическим "Personal Jesus". Перед объявлением победителя ведущий вечера шоумен Amadeus зачитал обращение Владимира Зеленского. Формат присутствия Зеленского на "Сан-Ремо" создал шумиху задолго до официального подтверждения со стороны организаторов. Информация о том, что Зеленский направит в Италию видеообращение, вызвала широкую дискуссию и протесты в политических и общественных кругах. Затем организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Онлайн-петиция против приглашения Зеленского за пару недель набрала свыше 90 тысяч подписей, а в субботу в Сан-Ремо прошел митинг против телерадиокорпорации Rai, вовлечения Италии в украинский конфликт и правительственной политики в целом.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html
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новости культуры, в мире, италия, евровидение
Культура, Новости культуры, В мире, Италия, Евровидение
09:33 12.02.2023 (обновлено: 15:48 12.02.2023)
 
В Италии объявили победителя фестиваля "Сан-Ремо"

Победителем итальянского фестиваля "Сан-Ремо" стал Марко Менгони с песней "Due Vite"

© AFP 2023 / Scanpix/Jan-Erik HenrikssonИтальянский поп-певец Марко Менгони
Итальянский поп-певец Марко Менгони - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Scanpix/Jan-Erik Henriksson
Итальянский поп-певец Марко Менгони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 фев — РИА Новости. Победителем 73-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал поп-исполнитель Марко Менгони с песней "Due Vite" ("Две жизни"). Итоги песенного конкурса, который открылся 7 февраля, подвели в ночь на воскресенье.
Для 34-летнего Менгони главный приз "Золотая пальма" стал уже вторым в карьере — в 2013-м он также одержал победу на конкурсе. В нынешнем году сентиментальная композиция "Due Vite" с самого начала считалась фаворитом конкурса, имея лучшие котировки у букмекеров.
Новый успех Менгони в ходе церемонии награждения посвятил женщинам, принявшим участие в фестивале. В мае победитель "Сан-Ремо" представит Италию на Евровидении.
Финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai. Главным сюрпризом многочасового концерта стало выступление легендарной группы Depeche Mode. На сцене театра Ariston они впервые вживую представили публике свежий сингл "Ghosts Again" с грядущего альбома, а завершили выступление классическим "Personal Jesus".
Митинг в Италии против продажи Украине оружия
11 февраля, 23:08
В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине
Перед объявлением победителя ведущий вечера шоумен Amadeus зачитал обращение Владимира Зеленского. Формат присутствия Зеленского на "Сан-Ремо" создал шумиху задолго до официального подтверждения со стороны организаторов. Информация о том, что Зеленский направит в Италию видеообращение, вызвала широкую дискуссию и протесты в политических и общественных кругах. Затем организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Онлайн-петиция против приглашения Зеленского за пару недель набрала свыше 90 тысяч подписей, а в субботу в Сан-Ремо прошел митинг против телерадиокорпорации Rai, вовлечения Италии в украинский конфликт и правительственной политики в целом.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Певец Blanco - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:19Шоубиз
Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо
 
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