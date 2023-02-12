https://ria.ru/20230212/rossiya-1851536702.html
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине
Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:25
2023-02-12T16:25
2023-02-12T18:33
политика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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политика, россия, украина, скотт риттер, сергей лавров, владимир путин, сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Владимир Путин, США
16:25 12.02.2023 (обновлено: 18:33 12.02.2023)
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине
Разведчик из США Риттер предсказал усиление позиций России после конфликта на Украине