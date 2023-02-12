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Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине
Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:25
2023-02-12T18:33
политика
россия
украина
скотт риттер
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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политика, россия, украина, скотт риттер, сергей лавров, владимир путин, сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Владимир Путин, США
16:25 12.02.2023 (обновлено: 18:33 12.02.2023)
 
Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине

Разведчик из США Риттер предсказал усиление позиций России после конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
"Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории", — спрогнозировал военный.
По его словам, коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.
Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом
 
ПолитикаРоссияУкраинаСкотт РиттерСергей ЛавровВладимир ПутинСША
 
 
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