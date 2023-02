https://ria.ru/20230212/rossiya-1851536702.html

Американский разведчик раскрыл судьбу России после конфликта на Украине

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, коллективный Запад совершил большую ошибку, начав войну c Россией, поскольку этим решением предоставил Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределенность в сфере международной безопасности.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

