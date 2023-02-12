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Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD - РИА Новости, 12.02.2023
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Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD - РИА Новости, 12.02.2023
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD
Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:04
2023-02-12T22:05
в мире
сша
norad
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).Сейчас ограничения сняты. Суть операций NORAD, отвечающего за ПВО США и Канады, не поясняется.Накануне такие же меры вводились в Монтане из-за предполагаемого присутствия в небе над штатом неопознанного летательного объекта, который в итоге не был обнаружен.За последние дни военные США засекли и сбили три воздушных объекта – китайский аэростат над Атлантикой и два летательных аппарата неизвестных происхождения и назначения над Аляской и Канадой.
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в мире, сша, norad
В мире, США, NORAD
22:04 12.02.2023 (обновлено: 22:05 12.02.2023)
 
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD

NORAD: власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган для операций ПВО

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
"Во взаимодействии с Федеральным авиационным управлением… NORAD ввел временное ограничение полетов в воздушном пространстве над озером Мичиган… для обеспечения безопасности воздушного движения в этом районе при проведении операций NORAD", - сказано в пресс-релизе.
Сейчас ограничения сняты. Суть операций NORAD, отвечающего за ПВО США и Канады, не поясняется.
Накануне такие же меры вводились в Монтане из-за предполагаемого присутствия в небе над штатом неопознанного летательного объекта, который в итоге не был обнаружен.
За последние дни военные США засекли и сбили три воздушных объекта – китайский аэростат над Атлантикой и два летательных аппарата неизвестных происхождения и назначения над Аляской и Канадой.
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