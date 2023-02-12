https://ria.ru/20230212/pvo-1851571610.html
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD - РИА Новости, 12.02.2023
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD
Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:04
2023-02-12T22:04
2023-02-12T22:05
в мире
сша
norad
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).Сейчас ограничения сняты. Суть операций NORAD, отвечающего за ПВО США и Канады, не поясняется.Накануне такие же меры вводились в Монтане из-за предполагаемого присутствия в небе над штатом неопознанного летательного объекта, который в итоге не был обнаружен.За последние дни военные США засекли и сбили три воздушных объекта – китайский аэростат над Атлантикой и два летательных аппарата неизвестных происхождения и назначения над Аляской и Канадой.
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в мире, сша, norad
22:04 12.02.2023 (обновлено: 22:05 12.02.2023)
Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD
NORAD: власти США закрывали воздушное пространство над озером Мичиган для операций ПВО