https://ria.ru/20230212/pvo-1851571610.html

Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD

Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD - РИА Новости, 12.02.2023

Власти США проводили операции ПВО над озером Мичиган, сообщило NORAD

Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:04

2023-02-12T22:04

2023-02-12T22:05

в мире

сша

norad

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Власти США закрывали в воскресенье воздушное пространство над озером Мичиган для проведения операций ПВО, сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).Сейчас ограничения сняты. Суть операций NORAD, отвечающего за ПВО США и Канады, не поясняется.Накануне такие же меры вводились в Монтане из-за предполагаемого присутствия в небе над штатом неопознанного летательного объекта, который в итоге не был обнаружен.За последние дни военные США засекли и сбили три воздушных объекта – китайский аэростат над Атлантикой и два летательных аппарата неизвестных происхождения и назначения над Аляской и Канадой.

https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

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в мире, сша, norad