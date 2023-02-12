https://ria.ru/20230212/prizyv-1851521742.html

В Совфеде оценили призыв Захаровой созвать саммит НАТО

В Совфеде оценили призыв Захаровой созвать саммит НАТО - РИА Новости, 12.02.2023

В Совфеде оценили призыв Захаровой созвать саммит НАТО

Предложение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой созвать экстренный саммит НАТО для анализа расследования журналиста Сеймура Херша о взрывах на... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:41

2023-02-12T14:41

2023-02-12T14:41

авария на "северных потоках"

политика

владимир джабаров

мария захарова

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предложение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой созвать экстренный саммит НАТО для анализа расследования журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" очень своевременное, но реализовано никогда не будет, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ранее Захарова в своем телеграм-канале задалась вопросом, когда же соберется экстренный саммит НАТО по этому вопросу. "Предложение от Марии Захаровой о созыве саммита НАТО очень своевременное. Но оно, к сожалению, никогда не будет реализовано", - написал Джабаров в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что этого не произойдет, так как "именно одна или несколько натовских стран причастны к диверсии на "Северных потоках". "Ворон ворону глаз не выклюет", - заключил Джабаров. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", политика, владимир джабаров, мария захарова, россия, нато