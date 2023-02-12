https://ria.ru/20230212/pozhar-1851555106.html
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась - РИА Новости, 12.02.2023
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась
Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T19:12
2023-02-12T19:12
2023-02-12T21:13
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва-сити
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало. "По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.
https://ria.ru/20221121/pozhar-1833224636.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели МЧС РФ на месте пожара в строящейся башне "Москва-сити"
Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
2023-02-12T19:12
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва-Сити
19:12 12.02.2023 (обновлено: 21:13 12.02.2023)
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась
Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до ста "квадратов"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало.
"По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.
Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.