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Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась - РИА Новости, 12.02.2023
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Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась - РИА Новости, 12.02.2023
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась
Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T19:12
2023-02-12T21:13
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва-сити
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало. "По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.
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Спасатели МЧС РФ на месте пожара в строящейся башне "Москва-сити"
Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва-Сити
19:12 12.02.2023 (обновлено: 21:13 12.02.2023)
 
Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась

Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до ста "квадратов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало.
"По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.
Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва-Сити
 
 
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