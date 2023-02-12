https://ria.ru/20230212/pozhar-1851555106.html

Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась

Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась - РИА Новости, 12.02.2023

Площадь пожара в "Москва-сити" увеличилась

Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T19:12

2023-02-12T19:12

2023-02-12T21:13

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва-сити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851565188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38d2ef85bd82de3aeb78bfbfc9460253.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало. "По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833224636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели МЧС РФ на месте пожара в строящейся башне "Москва-сити" Площадь пожара в строящемся здании в "Москва-сити" увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших не поступало. 2023-02-12T19:12 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва-сити