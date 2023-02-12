https://ria.ru/20230212/pozhar-1851548811.html

В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание

В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание - РИА Новости, 12.02.2023

В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание

Спасатели тушат пожар на площади 50 "квадратов" в строящемся здании на Пресненской набережной в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:27

2023-02-12T18:27

2023-02-12T20:33

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

москва-сити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851563446_7:0:2521:1414_1920x0_80_0_0_35a586ff03a5c6baeece3cb880be1bb0.png

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 50 "квадратов" в строящемся здании на Пресненской набережной в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Информации о пострадавших пока не поступало. Как уточнили в ведомстве, строящееся здание находится возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Судя по сервису "Яндекс.Карты", данное здание находится в "Москва-Сити".

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833224636.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, москва-сити