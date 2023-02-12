https://ria.ru/20230212/pozhar-1851548811.html
В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание
В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание - РИА Новости, 12.02.2023
В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание
Спасатели тушат пожар на площади 50 "квадратов" в строящемся здании на Пресненской набережной в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:27
2023-02-12T18:27
2023-02-12T20:33
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
москва-сити
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 50 "квадратов" в строящемся здании на Пресненской набережной в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Информации о пострадавших пока не поступало. Как уточнили в ведомстве, строящееся здание находится возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Судя по сервису "Яндекс.Карты", данное здание находится в "Москва-Сити".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, москва-сити
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Москва-Сити
18:27 12.02.2023 (обновлено: 20:33 12.02.2023)
В "Москва-Сити" загорелось строящееся здание
Спасатели тушат пожар на площади 50 квадратных метров в строящемся здании в "Москва-Сити"