https://ria.ru/20230212/poslanie-1851559826.html

DM: Европа получила жесткое послание от России из-за истребителей для ВСУ

DM: Европа получила жесткое послание от России из-за истребителей для ВСУ - РИА Новости, 12.02.2023

DM: Европа получила жесткое послание от России из-за истребителей для ВСУ

Россия ракетными ударами по объектам энергетики и инфраструктуры Украины отправила Европе жесткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T19:49

2023-02-12T19:49

2023-02-12T21:06

политика

европа

россия

украина

владимир зеленский

риши сунак

бен уоллес

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия ракетными ударами по объектам энергетики и инфраструктуры Украины отправила Европе жесткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей ВСУ, пишет Daily Mail.Удары оказали разрушительный эффект на военную инфраструктуру республики, уточняется в публикации.В среду украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона истребители. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ.Минобороны России сообщило, что 10 февраля Вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины. В результате была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса, а также заблокирована переброска вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.

https://ria.ru/20230212/pobeda-1851548133.html

европа

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политика, европа, россия, украина, владимир зеленский, риши сунак, бен уоллес, вооруженные силы украины