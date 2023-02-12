https://ria.ru/20230212/pomosch-1851505286.html

Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции

Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции - РИА Новости, 12.02.2023

Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции

Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило в Telegram посольство РФ в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:10

2023-02-12T12:10

2023-02-12T12:10

в мире

турция

анкара (провинция)

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило в Telegram посольство РФ в Анкаре. "Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На бортах доставлены 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия", - сообщило посольство. Уточняется, что в настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1408, 2341 человек пострадал.

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), россия, сильное землетрясение в турции и сирии