https://ria.ru/20230212/pomosch-1851505286.html
Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции
Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции - РИА Новости, 12.02.2023
Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило в Telegram посольство РФ в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T12:10
2023-02-12T12:10
2023-02-12T12:10
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило в Telegram посольство РФ в Анкаре. "Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На бортах доставлены 500 палаток, 9 тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия", - сообщило посольство. Уточняется, что в настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1408, 2341 человек пострадал.
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), россия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции
Россия доставила в Турцию 19 тонн продуктов для пострадавших от землетрясения