14:05 12.02.2023 (обновлено: 15:05 12.02.2023)
Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше
Президент Польши Дуда заявил, что в стране размещены десять тысяч американских военных
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro.
"Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию пятой статьи договора. Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти десять тысяч американских военнослужащих присутствуют на нашей земле", — указал политик.
В конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы пять тысяч американских солдат.
По словам Дуды, армия страны расширяет свои возможности и закупает оружие. Кроме того, в 2023 году Варшава выделит на оборону более четырех процентов ВВП.
Он напомнил, что это вдвое превышает двухпроцентный стандарт НАТО.
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"Сегодня мы строим общую безопасность: один за всех, все за одного", — добавил польский президент.
На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4 процента ВВП при стандарте для членов НАТО в два процента. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до трех процентов ВВП (около 28 миллиардов долларов).
При этом только на поставки вооружения и военной техники на Украину Польша, по официальным данным, уже потратила более процента своего ВВП.