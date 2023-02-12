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Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше - РИА Новости, 12.02.2023
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Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше
Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше - РИА Новости, 12.02.2023
Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше
В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:05
2023-02-12T15:05
в мире
польша
сша
украина
анджей дуда
нато
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ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro. "Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию пятой статьи договора. Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти десять тысяч американских военнослужащих присутствуют на нашей земле", — указал политик.В конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы пять тысяч американских солдат. По словам Дуды, армия страны расширяет свои возможности и закупает оружие. Кроме того, в 2023 году Варшава выделит на оборону более четырех процентов ВВП.Он напомнил, что это вдвое превышает двухпроцентный стандарт НАТО. "Сегодня мы строим общую безопасность: один за всех, все за одного", — добавил польский президент.На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4 процента ВВП при стандарте для членов НАТО в два процента. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до трех процентов ВВП (около 28 миллиардов долларов).При этом только на поставки вооружения и военной техники на Украину Польша, по официальным данным, уже потратила более процента своего ВВП.
https://ria.ru/20230212/polsha-1851477593.html
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в мире, польша, сша, украина, анджей дуда, нато
В мире, Польша, США, Украина, Анджей Дуда, НАТО
14:05 12.02.2023 (обновлено: 15:05 12.02.2023)
 
Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше

Президент Польши Дуда заявил, что в стране размещены десять тысяч американских военных

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro.
"Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию пятой статьи договора. Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти десять тысяч американских военнослужащих присутствуют на нашей земле", — указал политик.
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В конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы пять тысяч американских солдат.
По словам Дуды, армия страны расширяет свои возможности и закупает оружие. Кроме того, в 2023 году Варшава выделит на оборону более четырех процентов ВВП.
Он напомнил, что это вдвое превышает двухпроцентный стандарт НАТО.
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"Сегодня мы строим общую безопасность: один за всех, все за одного", — добавил польский президент.
На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4 процента ВВП при стандарте для членов НАТО в два процента. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до трех процентов ВВП (около 28 миллиардов долларов).
При этом только на поставки вооружения и военной техники на Украину Польша, по официальным данным, уже потратила более процента своего ВВП.
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