https://ria.ru/20230212/polsha-1851518187.html

Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше

Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше - РИА Новости, 12.02.2023

Дуда назвал число американских военных, размещенных в Польше

В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:05

2023-02-12T14:05

2023-02-12T15:05

в мире

польша

сша

украина

анджей дуда

нато

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ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. В Польше находится почти десять тысяч военнослужащих армии США, заявил президент восточноевропейской страны Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro. "Мы сделали все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантию пятой статьи договора. Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти десять тысяч американских военнослужащих присутствуют на нашей земле", — указал политик.В конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы пять тысяч американских солдат. По словам Дуды, армия страны расширяет свои возможности и закупает оружие. Кроме того, в 2023 году Варшава выделит на оборону более четырех процентов ВВП.Он напомнил, что это вдвое превышает двухпроцентный стандарт НАТО. "Сегодня мы строим общую безопасность: один за всех, все за одного", — добавил польский президент.На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4 процента ВВП при стандарте для членов НАТО в два процента. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до трех процентов ВВП (около 28 миллиардов долларов).При этом только на поставки вооружения и военной техники на Украину Польша, по официальным данным, уже потратила более процента своего ВВП.

https://ria.ru/20230212/polsha-1851477593.html

https://ria.ru/20230212/duda-1851496966.html

https://ria.ru/20230210/granitsy-1851187803.html

польша

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, украина, анджей дуда, нато