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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.02.2023
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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.02.2023
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:33
2023-02-12T15:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 21.00 14 февраля.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
15:33 12.02.2023
 
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМужчина идет по обледеневшему тротуару в Москве
Мужчина идет по обледеневшему тротуару в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина идет по обледеневшему тротуару в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 21.00 14 февраля.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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