https://ria.ru/20230212/pogoda-1851530417.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.02.2023

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:33

2023-02-12T15:33

2023-02-12T15:33

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует до 21.00 14 февраля.

https://ria.ru/20230211/osadki-1851435640.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр