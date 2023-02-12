https://ria.ru/20230212/pogoda-1851522566.html

Жителей Центральной России предупредили о "температурных качелях"

Жителей Центральной России предупредили о "температурных качелях" - РИА Новости, 12.02.2023

Жителей Центральной России предупредили о "температурных качелях"

Резкие колебания давления и "температурные качели" ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:46

2023-02-12T14:46

2023-02-12T15:06

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Резкие колебания давления и "температурные качели" ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Наступающая неделя в центральных областях Европейской России, будет иметь скорее весенние черты, и в отличии от зимних, стабильных и медленных процессов, она будет характеризоваться частыми изменениями погоды и резкими колебаниями большинства метеоэлементов. Начнётся неделя с морозов, которые, например, в Москве могут стать самыми сильными с начала второй декады января. В условиях обширных прояснений воздух к утру остынет до минус 9 - минус 11 градусов, в Московской области и в соседних регионах до минус 8 - минус 13", - говорится в сообщении. Отмечается, что похолодание будет очень коротким, и уже к вечеру понедельника тёплый фронт с запада вновь закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, и вернёт температуру в зону слабых оттепелей. "Вторник большинство регионов средней полосы проведут в тёплом секторе циклона, в зоне облачной погоды с небольшими осадками в смешанной фазе и с температурой на 5–6 градусов выше климатической нормы – в течение суток ожидается минус 2 - плюс 3. В среду, в тылу уходящего циклона вновь начнут появляться прояснения, осадки перейдут в снег, но он будет небольшим и кратковременным, образуется гололедица, а столбики термометров опустятся до нуля - минус 5", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ночь на четверг управление погодой перейдёт к антициклону, опять похолодает и морозы окрепнут до минус 7 - минус 12, а днем ожидается минус 2 - минус 7. Примерно такая же погода прогнозируется и в пятницу. А в выходные регион ждёт связанная с очередным североатлантическим циклоном новая тёплая волна, которую будут сопровождать снегопады, порывистый ветер и повышение температуры до минус 4 - плюс 1. "К таким "температурным качелям" добавятся и резкие колебания атмосферного давления: если сегодня к вечеру показания барометров превысят норму, составив 752–753 миллиметра ртутного столба, то уже к исходу понедельника давление упадет на 13–14 единиц, и окажется заметно ниже нормы – барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба. Во вторник атмосферное давление начнёт расти, и выйдет на максимум в четверг... в 754–755 миллиметра ртутного столба, после чего вновь будет падать и в выходные отстанет от нормы на 10–12 миллиметров ртутного столба", - дополняется в сообщении. Уточняется, что на текущий момент средняя температура воздуха в центральных областях с начала февраля превышает климатическую норму на 4–6 градусов, а температурная аномалия предстоящей недели составит 2–4 градуса.

https://ria.ru/20230212/vilfand-1851474756.html

https://ria.ru/20230201/pogoda-1848837488.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода