https://ria.ru/20230212/pogoda-1851492005.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 12.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Рост атмосферного давления, кратковременный снег, гололедица и не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:58

2023-02-12T09:58

2023-02-12T09:58

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рост атмосферного давления, кратковременный снег, гололедица и не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уходит на восток Черноземья. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода. Преимущественно в первой половине дня пройдет кратковременный снег, возможны метели, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве минус 3 - минус 5, по области от 2 до 7 градусов мороза", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, утром и днём с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление растёт, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230212/vilfand-1851474756.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода