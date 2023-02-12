https://ria.ru/20230212/pogibshie-1851541864.html
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 30 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 30 тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 30 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29 605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:59
2023-02-12T16:59
2023-02-12T17:15
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 12 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 29 605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия."По состоянию на 15.55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230212/khatay-1851538825.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:59 12.02.2023 (обновлено: 17:15 12.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло почти 30 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 29 605 человек