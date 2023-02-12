https://ria.ru/20230212/peregovory-1851579542.html

Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году

Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году - РИА Новости, 12.02.2023

Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году

Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:33

2023-02-12T23:33

2023-02-12T23:55

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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ.Так он прокомментировал слова журналистки о том, что Киев и Москва были максимально близки к подписанию договора в марте 2022 года. По словам пресс-секретаря МИД, сведения о вмешательстве Запада поступили от нескольких достоверных источников. Он добавил, что документ на тот момент был на определенной стадии готовности и его можно было обсуждать. Глаз напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в то время говорил, что самое важное — остановить кровопролитие. При этом Москва и Киев действительно были в шаге от соглашения, однако тогда поступили "другие указания" — и переговорный процесс остановили. На сегодняшний день, по мнению пресс-секретаря МИД, не наблюдается условий для возобновления диалога, хотя "дипломатия должна работать".Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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