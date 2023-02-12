23:33 12.02.2023 (обновлено: 23:55 12.02.2023)
Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году
МИД Белоруссии: заключить перемирие между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад
Флаги России и Украины. Архивное фото
МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ.
Так он прокомментировал слова журналистки о том, что Киев и Москва были максимально близки к подписанию договора в марте 2022 года. По словам пресс-секретаря МИД, сведения о вмешательстве Запада поступили от нескольких достоверных источников.
"Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить", — сказал Глаз.
Он добавил, что документ на тот момент был на определенной стадии готовности и его можно было обсуждать. Глаз напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в то время говорил, что самое важное — остановить кровопролитие. При этом Москва и Киев действительно были в шаге от соглашения, однако тогда поступили "другие указания" — и переговорный процесс остановили.
На сегодняшний день, по мнению пресс-секретаря МИД, не наблюдается условий для возобновления диалога, хотя "дипломатия должна работать".
11 февраля, 10:51На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.