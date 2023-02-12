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Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году - РИА Новости, 12.02.2023
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Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году
Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году - РИА Новости, 12.02.2023
Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году
Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:33
2023-02-12T23:55
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
владимир мединский
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ.Так он прокомментировал слова журналистки о том, что Киев и Москва были максимально близки к подписанию договора в марте 2022 года. По словам пресс-секретаря МИД, сведения о вмешательстве Запада поступили от нескольких достоверных источников. Он добавил, что документ на тот момент был на определенной стадии готовности и его можно было обсуждать. Глаз напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в то время говорил, что самое важное — остановить кровопролитие. При этом Москва и Киев действительно были в шаге от соглашения, однако тогда поступили "другие указания" — и переговорный процесс остановили. На сегодняшний день, по мнению пресс-секретаря МИД, не наблюдается условий для возобновления диалога, хотя "дипломатия должна работать".Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html
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украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, белоруссия, мид белоруссии
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Мединский, Белоруссия, МИД Белоруссии
23:33 12.02.2023 (обновлено: 23:55 12.02.2023)
 
Минск обвинил Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году

МИД Белоруссии: заключить перемирие между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Заключению перемирия между Украиной и Россией весной прошлого года помешал Запад, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ.
Так он прокомментировал слова журналистки о том, что Киев и Москва были максимально близки к подписанию договора в марте 2022 года. По словам пресс-секретаря МИД, сведения о вмешательстве Запада поступили от нескольких достоверных источников.

"Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить", — сказал Глаз.

Он добавил, что документ на тот момент был на определенной стадии готовности и его можно было обсуждать. Глаз напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в то время говорил, что самое важное — остановить кровопролитие. При этом Москва и Киев действительно были в шаге от соглашения, однако тогда поступили "другие указания" — и переговорный процесс остановили.
На сегодняшний день, по мнению пресс-секретаря МИД, не наблюдается условий для возобновления диалога, хотя "дипломатия должна работать".
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На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
 
УкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир МединскийБелоруссияМИД Белоруссии
 
 
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