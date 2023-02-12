https://ria.ru/20230212/pekhota-1851519350.html
Путин оценил работу морской пехоты
Путин оценил работу морской пехоты - РИА Новости, 12.02.2023
Путин оценил работу морской пехоты
Бойцы российской морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой разместил в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:16
2023-02-12T14:16
2023-02-12T15:34
владимир путин
павел зарубин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
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украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бойцы российской морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", — сказал глава государства.Морская пехота — высокомобильный род береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) России. Среди ее задач — ведение боевых действий в составе морских, воздушных и воздушно-морских десантов, а также оборона военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.Бойцы морской пехоты, среди прочего, принимают участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, осваивают районы Крайнего Севера, настойчиво совершенствуют боевую выучку, содержатся в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.
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владимир путин, павел зарубин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, украина
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Украина
14:16 12.02.2023 (обновлено: 15:34 12.02.2023)
Путин оценил работу морской пехоты
Путин назвал героической работу морской пехоты в зоне спецоперации