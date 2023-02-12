https://ria.ru/20230212/pekhota-1851519350.html

Путин оценил работу морской пехоты

Путин оценил работу морской пехоты - РИА Новости, 12.02.2023

Путин оценил работу морской пехоты

Бойцы российской морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой разместил в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:16

2023-02-12T14:16

2023-02-12T15:34

владимир путин

павел зарубин

россия

безопасность

вооруженные силы рф

северный флот вмф россии

тихоокеанский флот вмф россии

украина

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бойцы российской морской пехоты успешно выполняют поставленные задачи, заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой разместил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", — сказал глава государства.Морская пехота — высокомобильный род береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) России. Среди ее задач — ведение боевых действий в составе морских, воздушных и воздушно-морских десантов, а также оборона военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.Бойцы морской пехоты, среди прочего, принимают участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, осваивают районы Крайнего Севера, настойчиво совершенствуют боевую выучку, содержатся в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.

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владимир путин, павел зарубин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, украина