https://ria.ru/20230212/palestina-1851518889.html

Палестина потребует полноправное членство в ООН

Палестина потребует полноправное членство в ООН - РИА Новости, 12.02.2023

Палестина потребует полноправное членство в ООН

Палестинская администрация в ближайшие дни намерена обратиться в ООН с требованием принятия резолюции в поддержку решения о создании двух государств путем... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:13

2023-02-12T14:13

2023-02-12T14:13

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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Палестинская администрация в ближайшие дни намерена обратиться в ООН с требованием принятия резолюции в поддержку решения о создании двух государств путем предоставления полноправного членства Палестины в этой организации, заявил в воскресенье глава ПНА Махмуд Аббас. В Каире в штаб-квартире Лиги арабских государства (ЛАГ) в воскресенье проходит "Иерусалимская конференция", в которой помимо президента Палестины принимают участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, а также главы внешнеполитических ведомств арабских стран. "Палестинская администрация в ближайшие дни обратится к ООН и ее органам, включая Совет Безопасности, чтобы потребовать принятия резолюции в защиту решения о создании двух государств путем предоставления полноправного членства Палестины в ООН", - заявил в ходе конференции Аббас. По словам палестинского лидера, в тексте резолюции должно быть подчеркнуто "прекращение односторонних действий, и прежде всего поселенческой деятельности". "Государство Палестина оставляет за собой право, и будет продолжать обращаться в суды и международные организации для защиты законных прав нашего народа", - добавил Махмуд Аббас. Ранее комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". В конце декабря 2022 года резолюция, которая призывает Международный суд ООН вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, была одобрена по итогам голосования в Генассамблее ООН. Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.

https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html

https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html

палестина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, махмуд аббас, оон