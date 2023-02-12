https://ria.ru/20230212/pakistan-1851576344.html
СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"
СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.02.2023
СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"
Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для использования в реактивных системах залпового огня "Град", сообщило индийское издание Economic Times со ссылкой... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:02
2023-02-12T23:02
2023-02-12T23:05
в мире
украина
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для использования в реактивных системах залпового огня "Град", сообщило индийское издание Economic Times со ссылкой на источники. По сведениям газеты, снаряды "были отправлены из порта Карачи ранее в этом месяце и поступят на Украину через порт Эмден в Германии". По словам неназванного источника издания, несмотря на то, что Пакистан просил Россию о снижении цен на нефть, страна "регулярно" поставляет оружие Украине. Утверждается также, что в январе пакистанские фабрики через Карачи отправили Украине 50 тысяч боеприпасов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/leopard-1851040148.html
украина
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_182:1000:1579:2048_1920x0_80_0_0_9f7d2b8274ccb8b30f6adbfbe43c350b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, пакистан
В мире, Украина, Пакистан
23:02 12.02.2023 (обновлено: 23:05 12.02.2023)
СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"
Economic Times: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"