https://ria.ru/20230212/pakistan-1851576344.html

СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"

СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.02.2023

СМИ: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град"

Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для использования в реактивных системах залпового огня "Град", сообщило индийское издание Economic Times со ссылкой... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:02

2023-02-12T23:02

2023-02-12T23:05

в мире

украина

пакистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для использования в реактивных системах залпового огня "Град", сообщило индийское издание Economic Times со ссылкой на источники. По сведениям газеты, снаряды "были отправлены из порта Карачи ранее в этом месяце и поступят на Украину через порт Эмден в Германии". По словам неназванного источника издания, несмотря на то, что Пакистан просил Россию о снижении цен на нефть, страна "регулярно" поставляет оружие Украине. Утверждается также, что в январе пакистанские фабрики через Карачи отправили Украине 50 тысяч боеприпасов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/leopard-1851040148.html

украина

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, пакистан