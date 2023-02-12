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Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель - РИА Новости, 12.02.2023
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Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель
Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель - РИА Новости, 12.02.2023
Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель
Оттепель придет в Москву в понедельник, а в среду вернутся морозы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:51
2023-02-12T11:51
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву в понедельник, а в среду вернутся морозы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что минувшей ночью в столице выпало около 6 миллиметров осадков, высота снежного покрова увеличилась на 6 сантиметров. На метеостанции ВДНХ, базовой метеостанции столицы, высота снежного покрова достигла 33 сантиметров. "Очередная оттепель, которая придет в столичный регион уже вечером в понедельник и продлится до окончания вторника, будет уменьшать высоту сугробов, однако этот процесс тут же будут компенсировать осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Так что к возвращению морозов - а произойдет это уже утром в среду - высота снежного покрова в столице практически не изменится. На дальнейшее увеличение высоты сугробов в столичном регионе следует рассчитывать в следующие выходные", - говорится в сообщении.
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погода, москва, центр "фобос"
Погода, Москва, Центр "Фобос"
11:51 12.02.2023
 
Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель

Центр "Фобос": в Москву в понедельник придет оттепель и продлится до конца вторника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву в понедельник, а в среду вернутся морозы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
Отмечается, что минувшей ночью в столице выпало около 6 миллиметров осадков, высота снежного покрова увеличилась на 6 сантиметров. На метеостанции ВДНХ, базовой метеостанции столицы, высота снежного покрова достигла 33 сантиметров.
"Очередная оттепель, которая придет в столичный регион уже вечером в понедельник и продлится до окончания вторника, будет уменьшать высоту сугробов, однако этот процесс тут же будут компенсировать осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Так что к возвращению морозов - а произойдет это уже утром в среду - высота снежного покрова в столице практически не изменится. На дальнейшее увеличение высоты сугробов в столичном регионе следует рассчитывать в следующие выходные", - говорится в сообщении.
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