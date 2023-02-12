https://ria.ru/20230212/ottepel-1851503498.html

Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель

Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель - РИА Новости, 12.02.2023

Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель

Оттепель придет в Москву в понедельник, а в среду вернутся морозы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:51

2023-02-12T11:51

2023-02-12T11:51

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву в понедельник, а в среду вернутся морозы, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что минувшей ночью в столице выпало около 6 миллиметров осадков, высота снежного покрова увеличилась на 6 сантиметров. На метеостанции ВДНХ, базовой метеостанции столицы, высота снежного покрова достигла 33 сантиметров. "Очередная оттепель, которая придет в столичный регион уже вечером в понедельник и продлится до окончания вторника, будет уменьшать высоту сугробов, однако этот процесс тут же будут компенсировать осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Так что к возвращению морозов - а произойдет это уже утром в среду - высота снежного покрова в столице практически не изменится. На дальнейшее увеличение высоты сугробов в столичном регионе следует рассчитывать в следующие выходные", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230212/osadki-1851499775.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос"