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Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО - РИА Новости, 12.02.2023
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Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО
Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО - РИА Новости, 12.02.2023
Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО
Курсанту Новосибирского военного института Росгвардии - участнику специальной военной операции - вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:44
2023-02-12T11:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
новосибирск
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Курсанту Новосибирского военного института Росгвардии - участнику специальной военной операции - вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции, младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени", - рассказали в ведомстве. Государственную награду вручил временно исполняющий обязанности начальника военного института полковник Сослан Козаев. В ведомстве отметили, что младший сержант служил по контракту в одной из воинских частей специального назначения Росгвардии и участвовал в СВО. В августе после успешной сдачи экзаменов его зачислили на первый курс факультета сил специального назначения Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск Росгвардии.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, новосибирск
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Новосибирск
11:44 12.02.2023 (обновлено: 11:48 12.02.2023)
 
Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО

Курсанту Новосибирского института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Курсанту Новосибирского военного института Росгвардии - участнику специальной военной операции - вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции, младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени", - рассказали в ведомстве.
Государственную награду вручил временно исполняющий обязанности начальника военного института полковник Сослан Козаев.
В ведомстве отметили, что младший сержант служил по контракту в одной из воинских частей специального назначения Росгвардии и участвовал в СВО.
В августе после успешной сдачи экзаменов его зачислили на первый курс факультета сил специального назначения Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск Росгвардии.
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