https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html

Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО

Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО - РИА Новости, 12.02.2023

Курсанту института Росгвардии вручили Георгиевский крест за участие в СВО

Курсанту Новосибирского военного института Росгвардии - участнику специальной военной операции - вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:44

2023-02-12T11:44

2023-02-12T11:48

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

новосибирск

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Курсанту Новосибирского военного института Росгвардии - участнику специальной военной операции - вручили Георгиевский крест за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции, младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени", - рассказали в ведомстве. Государственную награду вручил временно исполняющий обязанности начальника военного института полковник Сослан Козаев. В ведомстве отметили, что младший сержант служил по контракту в одной из воинских частей специального назначения Росгвардии и участвовал в СВО. В августе после успешной сдачи экзаменов его зачислили на первый курс факультета сил специального назначения Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск Росгвардии.

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

новосибирск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, новосибирск