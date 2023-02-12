https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html

Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк

Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк - РИА Новости, 12.02.2023

Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк

Мобилизованные жители Татарстана, обратившиеся с просьбой о помощи к главе республики из зоны СВО, возвращены в свой полк, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:53

2023-02-12T16:53

2023-02-12T18:23

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россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Мобилизованные жители Татарстана, обратившиеся с просьбой о помощи к главе республики из зоны СВО, возвращены в свой полк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы (раиса) Татарстана. Ранее в соцсетях и мессенджерах было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляжной форме сообщают, что они — мобилизованные из Татарстана. По их словам, по прибытии в зону СВО их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание без какой-либо техники и поддержки, хотя они должны были составить вторую-третью линию обороны. Мужчины уточняют, что они готовы служить дальше, но в своем полку, и просят помощи у президента России и главы Татарстана. "По нашей информации, все вернулись в расположение своего полка", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что информация о ситуации в зоне СВО ежедневно мониторится и докладывается главе республики. Сразу после появления видео с обращением в соцсетях правительство республики связалось с коллегами из ДНР.

https://ria.ru/20221229/shoygu-1842119899.html

донецкая народная республика

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, республика татарстан (татарстан)