https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html
Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк
Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк - РИА Новости, 12.02.2023
Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк
Мобилизованные жители Татарстана, обратившиеся с просьбой о помощи к главе республики из зоны СВО, возвращены в свой полк, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:53
2023-02-12T16:53
2023-02-12T18:23
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россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Мобилизованные жители Татарстана, обратившиеся с просьбой о помощи к главе республики из зоны СВО, возвращены в свой полк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы (раиса) Татарстана. Ранее в соцсетях и мессенджерах было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляжной форме сообщают, что они — мобилизованные из Татарстана. По их словам, по прибытии в зону СВО их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание без какой-либо техники и поддержки, хотя они должны были составить вторую-третью линию обороны. Мужчины уточняют, что они готовы служить дальше, но в своем полку, и просят помощи у президента России и главы Татарстана. "По нашей информации, все вернулись в расположение своего полка", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что информация о ситуации в зоне СВО ежедневно мониторится и докладывается главе республики. Сразу после появления видео с обращением в соцсетях правительство республики связалось с коллегами из ДНР.
https://ria.ru/20221229/shoygu-1842119899.html
донецкая народная республика
россия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, республика татарстан (татарстан)
Донецкая Народная Республика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
16:53 12.02.2023 (обновлено: 18:23 12.02.2023)
Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк
Мобилизованных, которые попросили главу Татарстана о помощи, вернули в свой полк