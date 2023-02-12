В Милане произошли новые столкновения между анархистами и правоохранителями
RaiNews24: в Милане произошли новые столкновения между анархистами и правоохранителями
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 12 фев - РИА Новости. Новые столкновения между итальянскими анархистами и сотрудниками правоохранительных органов произошли в субботу вечером в Милане, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Несанкционированная манифестация активистов ряда анархических организаций была организована в знак протеста против содержания в тюрьме строгого режима их единомышленника Альфредо Коспито. Он отбывает пожизненный срок за организацию серии экстремистских акций. 20 октября заключенный объявил голодовку в знак протеста против условий содержания, с тех пор его вес уменьшился на 45 килограммов. В четверг министр юстиции Италии Карло Нордио отклонил ходатайство адвокатов Коспито о смягчении режима его содержания под стражей. В субботу местным СМИ стало известно, что анархист был переведен из миланской тюрьмы "Опера" в городскую больницу "Сан-Паоло", где он находится под усиленной охраной.
В демонстрации анархистов в Милане приняли участие около 400 человек, которые вели себя агрессивно, в частности, разбили несколько витрин и повредили припаркованные на улицах автомобили. Сотрудники полиции попыталась остановить несанкционированное шествие и применили слезоточивый газ. В ответ протестанты начали забрасывать правоохранителей петардами, бутылками, камнями и дымовыми шашками. Как сообщила квестура (полицейское управление) Милана в ходе состоявшихся столкновений были задержаны 11 человек. По информации СМИ, во время беспорядков пострадали шесть правоохранителей, которым была оказана медицинская помощь.
Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини заявил в этой связи, что предложит Совету министров Италии "принять жесткие меры против этих преступников, закрывая их гнезда и блокируя сайты".
В течение последних недель в Милане и Риме прошли уже несколько манифестаций анархистов в поддержку Коспито, которые завершились беспорядками и задержанием ряда их участников. В декабре аналогичные акции состоялись также в Турине и Болонье, а также в ряде крупных городов Европы и Латинской Америки. Сторонники Коспито подозреваются в совершении нескольких актов вандализма в отношении итальянских дипломатических учреждений, в частности, в Афинах, Барселоне и Берлине. Министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что подобные преступные акции и проявления насилия в ходе манифестаций "не запугают итальянское государство".
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