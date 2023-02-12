https://ria.ru/20230212/medvedchuk-1851575054.html

Минские соглашения канули в Лету, считает Медведчук

Минские соглашения канули в Лету, считает Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023

Минские соглашения канули в Лету, считает Медведчук

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что не видит перспективы заключения новых... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:49

2023-02-12T22:49

2023-02-12T22:49

в мире

украина

киев

виктор медведчук

владимир зеленский

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что не видит перспективы заключения новых "минских соглашений" по урегулированию на Украине. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года в Минске и был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. "Говоря о возможности минских соглашений – 3, я категорически не вижу перспективы. Минские соглашения, к огромному сожалению, канули в Лету", - сказал Медведчук в интервью телеканалу СТВ. По его словам, "если говорить о каком-то мире, то об этом можно говорить только при выполнении условий". "Украина сегодня практически прекратила свое существование как государство, потому что Украина как государство должна быть в соответствии с основным законом независимой, суверенной, демократической, социальной и правовой. Ни один из этих признаков, отмеченных в конституции Украины, сегодня не относится к факту государственной машины, которую преступно возглавляют Зеленский, его режим, его окружение", - заявил Медведчук. По мнению политика, имеет место "прекращение действий по факту Украины как независимого государства, размещение военной инфраструктуры в Украине". "Режим (на Украине - ред.) вооружился политикой неонацизма", - сказал Медведчук. Он добавил, что "сегодня надо развеять миф, что этот неонацизм поддерживается украинцами". "Он не поддерживается теми 9-12 миллионами, которые покинули страну. Он не поддерживается миллионами, находящимися в Украине, которых, к сожалению, загнали под лавку, запугали, угрожают репрессиями, уголовными преследованиями, издевательствами и насилием. Но это все надо продемонстрировать, доказать, сделать, чтобы неонацизм прекратил существование на территории Украины. И после этого говорить о различных вариантах. А до этого это является крайне преждевременным", - продолжил политик.

https://ria.ru/20230212/medvedchuk-1851567081.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, виктор медведчук, владимир зеленский