https://ria.ru/20230212/medvedchuk-1851567081.html

Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук

Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023

Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:04

2023-02-12T21:04

2023-02-12T21:07

в мире

украина

донбасс

минск

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку". Он также выразил недопонимание, что "ни президент Порошенко (экс-президент Украины, участвовавший в переговорах по урегулированию на Донбассе в Минске – ред.), ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования". "Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией", - также заявил Медведчук. Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

украина

донбасс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, минск, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь