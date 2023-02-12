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Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023
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Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук
Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук - РИА Новости, 12.02.2023
Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:04
2023-02-12T21:07
в мире
украина
донбасс
минск
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку". Он также выразил недопонимание, что "ни президент Порошенко (экс-президент Украины, участвовавший в переговорах по урегулированию на Донбассе в Минске – ред.), ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования". "Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией", - также заявил Медведчук. Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
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в мире, украина, донбасс, минск, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Донбасс, Минск, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
21:04 12.02.2023 (обновлено: 21:07 12.02.2023)
 
Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук

Медведчук: Минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку"

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку".
"И в 2014-м, и в 2015-м особенно минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку", - сказал Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ, опубликованном на его сайте.
Он также выразил недопонимание, что "ни президент Порошенко (экс-президент Украины, участвовавший в переговорах по урегулированию на Донбассе в Минске – ред.), ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования".
"Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией", - также заявил Медведчук.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
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