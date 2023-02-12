21:04 12.02.2023 (обновлено: 21:07 12.02.2023)
Минские соглашения могли быть выполнены "по щелчку", считает Медведчук
Медведчук: Минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку"
Виктор Медведчук. Архивное фото
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что минские соглашения по Донбассу могли быть выполнены "по одному щелчку".
"И в 2014-м, и в 2015-м особенно минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку", - сказал Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ, опубликованном на его сайте.
Он также выразил недопонимание, что "ни президент Порошенко (экс-президент Украины, участвовавший в переговорах по урегулированию на Донбассе в Минске – ред.), ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования".
Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
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