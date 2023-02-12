https://ria.ru/20230212/marochko-1851528688.html
Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала
Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала - РИА Новости, 12.02.2023
Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его телеграм-канал. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:25
2023-02-12T15:25
2023-02-12T15:28
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его телеграм-канал. "Специалистами было установлено, что перехват был осуществлен с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ, и отправленного через бот обратной связи @marochkolive_bot. Киберпреступниками был специально разработан троянский гибридный вирус, который позволяет обходить все защиты, в том числе двухэтапной аутентификации" - рассказал Марочко корреспондентам РИА Новости. Кроме того, он добавил, что вирус был отправлен с аккаунта, был зарегистрирован на номер польского оператора На данный момент вся информация на канале Марочко публикуется мошенниками с целью выманивания денежных средств у подписчиков. У владельца канала сохранился контроль над ботом обратной связи. На многочисленные просьбы вернуть доступ к каналу администрация Telegram пока не дала ответ.
https://ria.ru/20221109/telegram-1830268298.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко
15:25 12.02.2023 (обновлено: 15:28 12.02.2023)
Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что злоумышленники взломали его телеграм-канал
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его телеграм-канал.
"Специалистами было установлено, что перехват был осуществлен с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ, и отправленного через бот обратной связи @marochkolive_bot. Киберпреступниками был специально разработан троянский гибридный вирус, который позволяет обходить все защиты, в том числе двухэтапной аутентификации" - рассказал Марочко корреспондентам РИА Новости. Кроме того, он добавил, что вирус был отправлен с аккаунта, был зарегистрирован на номер польского оператора
На данный момент вся информация на канале Марочко публикуется мошенниками с целью выманивания денежных средств у подписчиков. У владельца канала сохранился контроль над ботом обратной связи. На многочисленные просьбы вернуть доступ к каналу администрация Telegram
пока не дала ответ.