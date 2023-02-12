https://ria.ru/20230212/marochko-1851528688.html

Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала

Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала - РИА Новости, 12.02.2023

Военный эксперт Марочко сообщил о взломе своего телеграм-канала

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его телеграм-канал. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:25

2023-02-12T15:25

2023-02-12T15:28

в мире

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в воскресенье, что злоумышленники взломали его телеграм-канал. "Специалистами было установлено, что перехват был осуществлен с помощью вредоносного вирусного софта, замаскированного под текстовый документ, и отправленного через бот обратной связи @marochkolive_bot. Киберпреступниками был специально разработан троянский гибридный вирус, который позволяет обходить все защиты, в том числе двухэтапной аутентификации" - рассказал Марочко корреспондентам РИА Новости. Кроме того, он добавил, что вирус был отправлен с аккаунта, был зарегистрирован на номер польского оператора На данный момент вся информация на канале Марочко публикуется мошенниками с целью выманивания денежных средств у подписчиков. У владельца канала сохранился контроль над ботом обратной связи. На многочисленные просьбы вернуть доступ к каналу администрация Telegram пока не дала ответ.

https://ria.ru/20221109/telegram-1830268298.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко