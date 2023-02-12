https://ria.ru/20230212/mariupol-1851566942.html
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город - РИА Новости, 12.02.2023
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:04
2023-02-12T21:04
2023-02-12T22:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
олег моргун
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847002962_0:25:2500:1431_1920x0_80_0_0_819dbc6a6cdfc4d83ab44e5718384ba6.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. На начало 2022 года население города составляло 426 тысяч человек. "По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся", - ответил Моргун на вопрос РИА Новости, сколько людей сейчас живет в городе. Он отметил, что люди продолжают возвращаться. Мэр уверен, что население будет расти и дальше, а задача властей – обеспечить их работой и условиями для жизни. Уезжать из Мариуполя люди не хотят, считает мэр. По его словам, "90-95% хотят остаться жить здесь". "До основания разрушено (жилье), бабушка сидит и говорит: я подожду, сколько надо, я буду здесь жить. Надо сделать так, чтобы здесь остались", - считает он.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847002962_47:0:2270:1667_1920x0_80_0_0_5c6f88e9cc57888a095908605a862c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, олег моргун, общество
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Олег Моргун, Общество
21:04 12.02.2023 (обновлено: 22:06 12.02.2023)
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
Мэр Мариуполя Моргун рассказал, что население города сейчас составляет 230 тысяч человек
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости.
Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр
Олег Моргун.
На начало 2022 года население города составляло 426 тысяч человек.
"По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся", - ответил Моргун на вопрос РИА Новости, сколько людей сейчас живет в городе.
Он отметил, что люди продолжают возвращаться. Мэр уверен, что население будет расти и дальше, а задача властей – обеспечить их работой и условиями для жизни.
"Я уверен (что будут возвращаться), динамика у нас положительная. Я считаю по детям – порядка 600 детей за эту четверть, которая (началась) после каникул, прибыло дополнительно в школы, учебные заведения. В детских садах, которые еще не готовы к сдаче в эксплуатацию, уже очередь стоит из желающих поступить. Как только заработают предприятия, как только восстановятся дома или построятся новые, люди сюда приедут", - рассказал Моргун.
Уезжать из Мариуполя люди не хотят, считает мэр. По его словам, "90-95% хотят остаться жить здесь". "До основания разрушено (жилье), бабушка сидит и говорит: я подожду, сколько надо, я буду здесь жить. Надо сделать так, чтобы здесь остались", - считает он.