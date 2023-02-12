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Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851566942.html
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город - РИА Новости, 12.02.2023
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город
Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T21:04
2023-02-12T22:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
олег моргун
общество
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. На начало 2022 года население города составляло 426 тысяч человек. "По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся", - ответил Моргун на вопрос РИА Новости, сколько людей сейчас живет в городе. Он отметил, что люди продолжают возвращаться. Мэр уверен, что население будет расти и дальше, а задача властей – обеспечить их работой и условиями для жизни. Уезжать из Мариуполя люди не хотят, считает мэр. По его словам, "90-95% хотят остаться жить здесь". "До основания разрушено (жилье), бабушка сидит и говорит: я подожду, сколько надо, я буду здесь жить. Надо сделать так, чтобы здесь остались", - считает он.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html
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мариуполь, олег моргун, общество
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Олег Моргун, Общество
21:04 12.02.2023 (обновлено: 22:06 12.02.2023)
 
Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город

Мэр Мариуполя Моргун рассказал, что население города сейчас составляет 230 тысяч человек

© Фото : пресс-служба ДНРОлег Моргун
Олег Моргун - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : пресс-служба ДНР
Олег Моргун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун.
На начало 2022 года население города составляло 426 тысяч человек.
"По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся", - ответил Моргун на вопрос РИА Новости, сколько людей сейчас живет в городе.
Он отметил, что люди продолжают возвращаться. Мэр уверен, что население будет расти и дальше, а задача властей – обеспечить их работой и условиями для жизни.
"Я уверен (что будут возвращаться), динамика у нас положительная. Я считаю по детям – порядка 600 детей за эту четверть, которая (началась) после каникул, прибыло дополнительно в школы, учебные заведения. В детских садах, которые еще не готовы к сдаче в эксплуатацию, уже очередь стоит из желающих поступить. Как только заработают предприятия, как только восстановятся дома или построятся новые, люди сюда приедут", - рассказал Моргун.
Уезжать из Мариуполя люди не хотят, считает мэр. По его словам, "90-95% хотят остаться жить здесь". "До основания разрушено (жилье), бабушка сидит и говорит: я подожду, сколько надо, я буду здесь жить. Надо сделать так, чтобы здесь остались", - считает он.
Строители сносят аварийный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:42
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольОлег МоргунОбщество
 
 
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