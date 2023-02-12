https://ria.ru/20230212/mariupol-1851566942.html

Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город

Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город - РИА Новости, 12.02.2023

Мэр Мариуполя рассказал о возвращении людей в город

Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T21:04

2023-02-12T21:04

2023-02-12T22:06

специальная военная операция на украине

мариуполь

олег моргун

общество

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев – РИА Новости. Население Мариуполя составляет сейчас 230 тысяч, и люди продолжают возвращаться, заявил мэр Олег Моргун. На начало 2022 года население города составляло 426 тысяч человек. "По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся", - ответил Моргун на вопрос РИА Новости, сколько людей сейчас живет в городе. Он отметил, что люди продолжают возвращаться. Мэр уверен, что население будет расти и дальше, а задача властей – обеспечить их работой и условиями для жизни. Уезжать из Мариуполя люди не хотят, считает мэр. По его словам, "90-95% хотят остаться жить здесь". "До основания разрушено (жилье), бабушка сидит и говорит: я подожду, сколько надо, я буду здесь жить. Надо сделать так, чтобы здесь остались", - считает он.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html

мариуполь

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мариуполь, олег моргун, общество