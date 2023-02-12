Рейтинг@Mail.ru
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 12.02.2023
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
На восстановлении Мариуполя после боевых действий работают более 20 тысяч человек, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:42
2023-02-12T10:42
общество
мариуполь
россия
донецкая народная республика
олег моргун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851431427_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_efbedc6e5a525a87f7ad8abfdd690a9a.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. На восстановлении Мариуполя после боевых действий работают более 20 тысяч человек, сообщил мэр города Олег Моргун. "Я знаю, что больше 20 тысяч людей (из других регионов РФ), которые на подрядах и субподрядах", - ответил Моргун на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, в прошлом году эти строители активно работали на строительстве новых многоэтажных домов и социальных объектов, в этом году планируется привлечь их к восстановлению индивидуального жилья. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851494161.html
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851431427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71afc33521770a3d26a8524f442e768e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, олег моргун
Общество, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун
10:42 12.02.2023
 
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают более 20 тысяч строителей из других регионов

© РИА Новости / Александр Сухов / Перейти в медиабанкСтроители сносят аварийный дом в Мариуполе
Строители сносят аварийный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Строители сносят аварийный дом в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. На восстановлении Мариуполя после боевых действий работают более 20 тысяч человек, сообщил мэр города Олег Моргун.
"Я знаю, что больше 20 тысяч людей (из других регионов РФ), которые на подрядах и субподрядах", - ответил Моргун на соответствующий вопрос журналистов.
Мариуполь
Вчера, 10:13
В Мариуполе хотят восстановить частные жилые дома
По его словам, в прошлом году эти строители активно работали на строительстве новых многоэтажных домов и социальных объектов, в этом году планируется привлечь их к восстановлению индивидуального жилья.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 07:53
Мэр Мариуполя выразил надежды на создание в городе базы Черноморского флота
 
ОбществоМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаОлег Моргун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала