https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 12.02.2023
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
На восстановлении Мариуполя после боевых действий работают более 20 тысяч человек, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:42
2023-02-12T10:42
2023-02-12T10:42
общество
мариуполь
россия
донецкая народная республика
олег моргун
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 12 фев - РИА Новости. На восстановлении Мариуполя после боевых действий работают более 20 тысяч человек, сообщил мэр города Олег Моргун. "Я знаю, что больше 20 тысяч людей (из других регионов РФ), которые на подрядах и субподрядах", - ответил Моргун на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, в прошлом году эти строители активно работали на строительстве новых многоэтажных домов и социальных объектов, в этом году планируется привлечь их к восстановлению индивидуального жилья. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851494161.html
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851481715.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, олег моргун
Общество, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают более 20 тысяч строителей из других регионов