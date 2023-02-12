https://ria.ru/20230212/mariupol-1851482596.html

В Мариуполе откроют площадки по продаже стройматериалов населению

В Мариуполе откроют площадки по продаже стройматериалов населению - РИА Новости, 12.02.2023

В Мариуполе откроют площадки по продаже стройматериалов населению

В Мариуполе 16 февраля откроются площадки по продаже стройматериалов по ценам от производителя – баржа с досками, шифером и цементом уже прибыла в порт города,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:18

2023-02-12T08:18

2023-02-12T08:18

экономика

мариуполь

грозный

олег моргун

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МАРИУПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. В Мариуполе 16 февраля откроются площадки по продаже стройматериалов по ценам от производителя – баржа с досками, шифером и цементом уже прибыла в порт города, сообщил мэр города Олег Моргун. "Порт (Мариуполя - ред.) тоже будет работать, туда уже доставлен весь материал строительный. Ребята выиграли тендер на доставку. Более чем на сумму 2 млрд (руб - ред.) доставлены строительные материалы различные", - рассказал Моргун журналистам. По его словам, этот тендер на поставку стройматериалов выиграла фирма из Грозного. Груз, соответствующий по объему 160 фурам, уже прибыл одной баржей в порт Мариуполя и сейчас находится там – в основном это доски, шифер, цемент и другой самый необходимый стройматериал. Власти города подыскивают площадки в каждом микрорайоне города, на которых стройматериалы будут продаваться всем желающим жителям. "Мы сейчас им (продавцам - ред.) постараемся предоставить, они обратились официально – сделать площадки для размещения этого строительного материала для реализации. Это за деньги будет, но это будет "от первого лица", не через "прокладку", ... (при которой - ред.) будет сумма выше. То есть нормальная ценовая политика. Сейчас (всё - ред.) приводим в соответствие, и они будут на этих площадках (торговать - ред.). 16-го (февраля - ред.) уже будет открытие… (Нужно - ред.) расставить прям по всему городу, и люди, которые в состоянии приобрести, дать им возможность купить по нормальной цене, а не где-то заказывать втридорога. Чтобы ... в каждом микрорайоне – площадка (была - ред.), где люди пойдут и купят", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

https://ria.ru/20230211/mariupol-1851413062.html

мариуполь

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мариуполь, грозный, олег моргун