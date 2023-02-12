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Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России - РИА Новости, 12.02.2023
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Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России
Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России - РИА Новости, 12.02.2023
Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России
Запад не хочет допустить сближения Германии и России, поскольку такой союз кажется слишком влиятельным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T18:29
2023-02-12T18:32
в мире
россия
германия
украина
сергей лавров
северный поток
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запад не хочет допустить сближения Германии и России, поскольку такой союз кажется слишком влиятельным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, как только исторические повороты на евразийском континенте делали Россию и Германию союзниками, у них все получалось, и их влияние резко возрастало. "Многим не нравилось русско-германское сближение как накануне Первой мировой войны, так и между Первой и Второй мировыми войнами. Западные страны откровенно готовили Германию к войне против СССР, подписав с ней в 1938-1939 годах пакты о ненападении. А когда мы в 1939 году были вынуждены подписать такой пакт, сказали, что это и есть причина Второй мировой войны", - добавил он. По его мнению, именно в целях недопущения усиления союза России и ФРГ, в том числе энергетического, были взорваны "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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в мире, россия, германия, украина, сергей лавров, северный поток
В мире, Россия, Германия, Украина, Сергей Лавров, Северный поток
18:29 12.02.2023 (обновлено: 18:32 12.02.2023)
 
Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России

Лавров обвинил Запад в нежелании допустить новое сближение Германии и России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запад не хочет допустить сближения Германии и России, поскольку такой союз кажется слишком влиятельным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подлость западных политиков хорошо известна. Сейчас замысел, реализуемый через "натравливание" Украины на Россию и ведение через Украину войны всего Запада против России, в немалой степени предполагает недопущение нового сближения Германии и России", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".
По словам Лаврова, как только исторические повороты на евразийском континенте делали Россию и Германию союзниками, у них все получалось, и их влияние резко возрастало.
"Многим не нравилось русско-германское сближение как накануне Первой мировой войны, так и между Первой и Второй мировыми войнами. Западные страны откровенно готовили Германию к войне против СССР, подписав с ней в 1938-1939 годах пакты о ненападении. А когда мы в 1939 году были вынуждены подписать такой пакт, сказали, что это и есть причина Второй мировой войны", - добавил он.
По его мнению, именно в целях недопущения усиления союза России и ФРГ, в том числе энергетического, были взорваны "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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