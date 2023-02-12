https://ria.ru/20230212/lavrov-1851549003.html

Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России

Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России - РИА Новости, 12.02.2023

Лавров обвинил Запад в нежелании допустить сближение Германии и России

Запад не хочет допустить сближения Германии и России, поскольку такой союз кажется слишком влиятельным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:29

2023-02-12T18:29

2023-02-12T18:32

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германия

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сергей лавров

северный поток

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запад не хочет допустить сближения Германии и России, поскольку такой союз кажется слишком влиятельным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, как только исторические повороты на евразийском континенте делали Россию и Германию союзниками, у них все получалось, и их влияние резко возрастало. "Многим не нравилось русско-германское сближение как накануне Первой мировой войны, так и между Первой и Второй мировыми войнами. Западные страны откровенно готовили Германию к войне против СССР, подписав с ней в 1938-1939 годах пакты о ненападении. А когда мы в 1939 году были вынуждены подписать такой пакт, сказали, что это и есть причина Второй мировой войны", - добавил он. По его мнению, именно в целях недопущения усиления союза России и ФРГ, в том числе энергетического, были взорваны "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html

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в мире, россия, германия, украина, сергей лавров, северный поток