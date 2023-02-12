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Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла" - РИА Новости, 12.02.2023
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Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла"
Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла" - РИА Новости, 12.02.2023
Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла"
В России многообразия неизмеримо больше, чем в США, поскольку мы не "бросали всех в плавильный котёл", а сохраняли традиции многообразия, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:21
2023-02-12T16:21
сша
россия
российская империя
сергей лавров
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России многообразия неизмеримо больше, чем в США, поскольку мы не "бросали всех в плавильный котёл", а сохраняли традиции многообразия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У американцев на долларе написано "единство в многообразии". Считаю, что в нашей стране многообразия неизмеримо больше, чем в Соединенных Штатах. Единство нашего многообразия гораздо прочнее на фоне серьезных конфронтационных процессов, происходящих в США между Республиканской и Демократической партиями. Это не идёт на пользу национальному согласию и развитию их государства как единого общества", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир". Лавров отметил, что США формировались как страна иммигрантов, которые "перемалывались". "У них даже есть выражение "плавильный котел". Всех бросали в него. Оттуда все выходили, как им казалось, одинаковыми. Видим, что Соединенные Штаты населены далеко не единомышленниками. Во многом в силу идеологической борьбы страна далеко не едина. Можно это наблюдать по итогам выборов и происходящим в американской политике процессам. При формировании они хотели, чтобы все были одинаковы – "всех под одну гребёнку". До конца не получилось. Но такова была концепция", - подчеркнул Лавров. Он противопоставил такой подход российскому, в рамках которого поддерживалось и пестовалось культурное многообразие. "Наша страна, начиная с Киевской Руси, затем во времена Московского княжества, потом царства, Российской Империи, постоянно расширяла свои владения. После революции Советский Союз (это было продолжение государственности, созданной Российской Империей) никогда не бросал в общий "плавильный котел" присоединившиеся или присоединенные народы. Наша страна всегда сохраняла их языки, традиции, культуру, религию, их этническую и историческую идентичность. Важно дорожить этим достоянием", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html
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сша, россия, российская империя, сергей лавров
США, Россия, Российская империя, Сергей Лавров
16:21 12.02.2023
 
Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла"

Лавров противопоставил единство многообразия в России американскому "плавильному котлу"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России многообразия неизмеримо больше, чем в США, поскольку мы не "бросали всех в плавильный котёл", а сохраняли традиции многообразия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У американцев на долларе написано "единство в многообразии". Считаю, что в нашей стране многообразия неизмеримо больше, чем в Соединенных Штатах. Единство нашего многообразия гораздо прочнее на фоне серьезных конфронтационных процессов, происходящих в США между Республиканской и Демократической партиями. Это не идёт на пользу национальному согласию и развитию их государства как единого общества", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".
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Лавров отметил, что США формировались как страна иммигрантов, которые "перемалывались".
"У них даже есть выражение "плавильный котел". Всех бросали в него. Оттуда все выходили, как им казалось, одинаковыми. Видим, что Соединенные Штаты населены далеко не единомышленниками. Во многом в силу идеологической борьбы страна далеко не едина. Можно это наблюдать по итогам выборов и происходящим в американской политике процессам. При формировании они хотели, чтобы все были одинаковы – "всех под одну гребёнку". До конца не получилось. Но такова была концепция", - подчеркнул Лавров.
Он противопоставил такой подход российскому, в рамках которого поддерживалось и пестовалось культурное многообразие.
"Наша страна, начиная с Киевской Руси, затем во времена Московского княжества, потом царства, Российской Империи, постоянно расширяла свои владения. После революции Советский Союз (это было продолжение государственности, созданной Российской Империей) никогда не бросал в общий "плавильный котел" присоединившиеся или присоединенные народы. Наша страна всегда сохраняла их языки, традиции, культуру, религию, их этническую и историческую идентичность. Важно дорожить этим достоянием", - подчеркнул Лавров.
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