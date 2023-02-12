https://ria.ru/20230212/lavrov-1851536114.html

Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла"

Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла" - РИА Новости, 12.02.2023

Лавров рассказал об американской концепции "плавильного котла"

В России многообразия неизмеримо больше, чем в США, поскольку мы не "бросали всех в плавильный котёл", а сохраняли традиции многообразия, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:21

2023-02-12T16:21

2023-02-12T16:21

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россия

российская империя

сергей лавров

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России многообразия неизмеримо больше, чем в США, поскольку мы не "бросали всех в плавильный котёл", а сохраняли традиции многообразия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У американцев на долларе написано "единство в многообразии". Считаю, что в нашей стране многообразия неизмеримо больше, чем в Соединенных Штатах. Единство нашего многообразия гораздо прочнее на фоне серьезных конфронтационных процессов, происходящих в США между Республиканской и Демократической партиями. Это не идёт на пользу национальному согласию и развитию их государства как единого общества", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир". Лавров отметил, что США формировались как страна иммигрантов, которые "перемалывались". "У них даже есть выражение "плавильный котел". Всех бросали в него. Оттуда все выходили, как им казалось, одинаковыми. Видим, что Соединенные Штаты населены далеко не единомышленниками. Во многом в силу идеологической борьбы страна далеко не едина. Можно это наблюдать по итогам выборов и происходящим в американской политике процессам. При формировании они хотели, чтобы все были одинаковы – "всех под одну гребёнку". До конца не получилось. Но такова была концепция", - подчеркнул Лавров. Он противопоставил такой подход российскому, в рамках которого поддерживалось и пестовалось культурное многообразие. "Наша страна, начиная с Киевской Руси, затем во времена Московского княжества, потом царства, Российской Империи, постоянно расширяла свои владения. После революции Советский Союз (это было продолжение государственности, созданной Российской Империей) никогда не бросал в общий "плавильный котел" присоединившиеся или присоединенные народы. Наша страна всегда сохраняла их языки, традиции, культуру, религию, их этническую и историческую идентичность. Важно дорожить этим достоянием", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851529114.html

сша

россия

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, российская империя, сергей лавров