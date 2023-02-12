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Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии - РИА Новости, 12.02.2023
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Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии
Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии - РИА Новости, 12.02.2023
Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии
Урегулирование проблемы Косово и Метохии невозможно без участия России и КНР в Совбезе ООН, предложенный "франко-германский" план Запада ведет к фактическому... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:52
2023-02-12T14:52
в мире
косово
россия
сербия
александр боцан-харченко
альбин курти
совет европы
евросоюз
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Урегулирование проблемы Косово и Метохии невозможно без участия России и КНР в Совбезе ООН, предложенный "франко-германский" план Запада ведет к фактическому признанию Приштины, заявил посол России Александр Боцан-Харченко. Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос о том, возможно ли найти решение вопроса Косово без постоянных членов Совбеза ООН России и КНР. "Мы думаем, что невозможно. Справедливое решение можно найти лишь с поддержкой Совбеза, включая РФ и КНР, как постоянных членов. Поэтому думаем, что эту тему надо вернуть в Совбез ООН… Поэтому требуем, но ЕС не слушал ранее и сейчас не желает, чтобы диалог Белграда и Приштины проходил на основании резолюции 1244 Совбеза ООН и исходя из факта, что ЕС получил согласие и поддержку Генеральной ассамблеи ООН", - указал российский посол. По его словам поддержанный ЕС и США "франко-германский" план урегулирования, судя по его обнародованным предложениям, вряд ли может стать хорошей основой для продуктивного обсуждения. Посол России также выразил осторожность по поводу заявлений представителей Запада в поддержку формирования Приштиной Сообщества сербских общин (ССО). В последнее время участились заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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в мире, косово, россия, сербия, александр боцан-харченко, альбин курти, совет европы, евросоюз, оон
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Альбин Курти, Совет Европы, Евросоюз, ООН
14:52 12.02.2023
 
Решение вопроса Косово невозможно без России и Китая, заявил посол в Сербии

Посол Боцан-Харченко: проблему Косово и Метохии нельзя решить без участия России и Китая

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкГраффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Урегулирование проблемы Косово и Метохии невозможно без участия России и КНР в Совбезе ООН, предложенный "франко-германский" план Запада ведет к фактическому признанию Приштины, заявил посол России Александр Боцан-Харченко.
Глава российского диппредставительства ответил в интервью изданию "Вечерне новости" на вопрос о том, возможно ли найти решение вопроса Косово без постоянных членов Совбеза ООН России и КНР.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 12:46
Посол России назвал отказ Сербии от санкций героическим поведением
"Мы думаем, что невозможно. Справедливое решение можно найти лишь с поддержкой Совбеза, включая РФ и КНР, как постоянных членов. Поэтому думаем, что эту тему надо вернуть в Совбез ООН… Поэтому требуем, но ЕС не слушал ранее и сейчас не желает, чтобы диалог Белграда и Приштины проходил на основании резолюции 1244 Совбеза ООН и исходя из факта, что ЕС получил согласие и поддержку Генеральной ассамблеи ООН", - указал российский посол.
По его словам поддержанный ЕС и США "франко-германский" план урегулирования, судя по его обнародованным предложениям, вряд ли может стать хорошей основой для продуктивного обсуждения.
"В данном плане прямо указано, что Сербия не будет препятствовать вступлению Косово в международные организации, Запад пытается представить это как путь к нормализации отношений, а не признанию. Но, по сути, это и есть признание независимости. Если государство дает согласие на членство в международных организациях, в данном случае Косово, тогда считает, что Косово – субъект международного права, а будучи членом ООН станет государством", - отметил Боцан-Харченко.
Посол России также выразил осторожность по поводу заявлений представителей Запада в поддержку формирования Приштиной Сообщества сербских общин (ССО).
В последнее время участились заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:47
Запад требует от Сербии поддержки антироссийских санкций, заявила Брнабич
 
В миреКосовоРоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоАльбин КуртиСовет ЕвропыЕвросоюзООН
 
 
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