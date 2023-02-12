https://ria.ru/20230212/koronavirus-1851500522.html
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2658 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:21
2023-02-12T11:21
2023-02-12T11:21
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2658 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2658, госпитализированы - 143 человека, выздоровели - 1750 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 378 984 случая коронавируса, выздоровели 3 176 386 человек, умерли 48 024 человека.
https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
В Москве выявили 2658 новых случаев COVID-19, умерли десять человек за сутки