https://ria.ru/20230212/koronavirus-1851500522.html

В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 2658 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:21

2023-02-12T11:21

2023-02-12T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757577365_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_437096744494e4be23217e1687dac348.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2658 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2658, госпитализированы - 143 человека, выздоровели - 1750 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 378 984 случая коронавируса, выздоровели 3 176 386 человек, умерли 48 024 человека.

https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850520867.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва