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В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230212/koronavirus-1851498918.html
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:04
2023-02-12T11:05
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5% ... Выздоровело за сутки 6 805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах РФ, снижение - в 65, в 12 регионах положение не изменилось.Всего в России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19."Выявлено 12 347 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении оперштаба.
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:04 12.02.2023 (обновлено: 11:05 12.02.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5% ... Выздоровело за сутки 6 805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах РФ, снижение - в 65, в 12 регионах положение не изменилось.
Всего в России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19.
"Выявлено 12 347 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении оперштаба.
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