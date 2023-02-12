https://ria.ru/20230212/koronavirus-1851498918.html
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:04
2023-02-12T11:04
2023-02-12T11:05
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5% ... Выздоровело за сутки 6 805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах РФ, снижение - в 65, в 12 регионах положение не изменилось.Всего в России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19."Выявлено 12 347 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:04 12.02.2023 (обновлено: 11:05 12.02.2023)
В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19