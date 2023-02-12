https://ria.ru/20230212/koronavirus-1851498918.html

В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2023

В России за сутки госпитализировали 689 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:04

2023-02-12T11:04

2023-02-12T11:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 689 пациентов с COVID-19, на 50,5% меньше, чем накануне, выздоровели 6 805 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 12 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,5% ... Выздоровело за сутки 6 805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в восьми регионах РФ, снижение - в 65, в 12 регионах положение не изменилось.Всего в России за сутки выявили 12 347 новых случаев COVID-19."Выявлено 12 347 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19