https://ria.ru/20230212/kongress-1851579108.html

В конгрессе США пообещали продолжать содействие Украине

В конгрессе США пообещали продолжать содействие Украине - РИА Новости, 12.02.2023

В конгрессе США пообещали продолжать содействие Украине

Глава комитета по иностранным делам в палате представителей США Майкл Маккол заявил, что уверен в наличии необходимого большинства в конгрессе для продолжения... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:31

2023-02-12T23:31

2023-02-12T23:31

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам в палате представителей США Майкл Маккол заявил, что уверен в наличии необходимого большинства в конгрессе для продолжения содействия Украине. В интервью телеканалу CBS он прокомментировал представленный 11 конгрессменами-республиканцами проект резолюции о прекращении военной и финансовой помощи этой стране. "Я все еще очень уверен, что мы предоставим им (украинцам) всю необходимую поддержку. Мне бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, чтобы они могли скорее победить", - сказал Маккол, который также представляет Республиканскую партию. Республиканцы контролируют в конгрессе палату представителей, демократы – сенат. Маккол заявил, что республиканцы и демократы в своем большинстве выступают за продолжение помощи, но в обеих партиях есть фракции, которые "не поддерживают Украину". Он предложил "просвещать" коллег, которые придерживаются "ложной дихотомии" о том, что помощь Украине не дает США навести порядок с мигрантами на южной границе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230211/tsel-1851454392.html

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