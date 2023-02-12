https://ria.ru/20230212/khatay-1851538825.html

"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай

"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай - РИА Новости, 12.02.2023

"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай

"Роскосмос" опубликовал снимок со спутника, на котором видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:38

2023-02-12T16:38

2023-02-12T16:40

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

реджеп тайип эрдоган

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок со спутника, на котором видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений. В воскресенье "Роскосмос" публиковал снимок тектонического разлома, возникшего после землетрясения на юго-востоке Турции. Ранее "Роскосмос" сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230212/pomosch-1851505286.html

хатай (провинция)

турция

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роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, космос - риа наука