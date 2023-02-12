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"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай - РИА Новости, 12.02.2023
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"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай
"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай - РИА Новости, 12.02.2023
"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай
"Роскосмос" опубликовал снимок со спутника, на котором видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:38
2023-02-12T16:40
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
реджеп тайип эрдоган
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок со спутника, на котором видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений. В воскресенье "Роскосмос" публиковал снимок тектонического разлома, возникшего после землетрясения на юго-востоке Турции. Ранее "Роскосмос" сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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хатай (провинция)
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роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, космос - риа наука
Роскосмос, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Реджеп Тайип Эрдоган, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Космос - РИА Наука
16:38 12.02.2023 (обновлено: 16:40 12.02.2023)
 
"Роскосмос" опубликовал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай

© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай
Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок со спутника, на котором видно, как затопило турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
В воскресенье "Роскосмос" публиковал снимок тектонического разлома, возникшего после землетрясения на юго-востоке Турции.
"Спутник "Роскосмоса" "Канопус-В" снял аэропорт Хатай после серии землетрясений", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
Последствия землетрясения в турецком городе Антакья - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 12:10
Россия доставила гуманитарную помощь на юго-восток Турции
 
РоскосмосМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Реджеп Тайип ЭрдоганХатай (провинция)ТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
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