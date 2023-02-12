https://ria.ru/20230212/kakhovka-1851500301.html

Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела

Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела - РИА Новости, 12.02.2023

Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела

Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:18

2023-02-12T11:18

2023-02-12T11:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации города. Ранее власти сообщили, что в результате ночного обстрела города была разрушена школа №6. "В результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, старая часть города, проспект Днепровский - частично. В связи с отключением электроэнергии остановлены канализационные насосные станции 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении. Над устранением результатов обстрела работают экстренные, аварийные и коммунальные службы города. Кроме того, в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск снаряд попал в магазин "Автосоюз" на городском рынке, за магазином загорелись склады, сообщили власти.

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

херсонская область , новая каховка, происшествия