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Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела - РИА Новости, 12.02.2023
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https://ria.ru/20230212/kakhovka-1851500301.html
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела - РИА Новости, 12.02.2023
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела
Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:18
2023-02-12T11:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации города. Ранее власти сообщили, что в результате ночного обстрела города была разрушена школа №6. "В результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, старая часть города, проспект Днепровский - частично. В связи с отключением электроэнергии остановлены канализационные насосные станции 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении. Над устранением результатов обстрела работают экстренные, аварийные и коммунальные службы города. Кроме того, в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск снаряд попал в магазин "Автосоюз" на городском рынке, за магазином загорелись склады, сообщили власти.
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
11:18 12.02.2023
 
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела

Часть Новой Каховки осталась без света, воды и водоотведения из-за артобстрела

© UEFA Администрация Новокаховского городского округаЗдание в Новой Каховке
Здание в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
Здание в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Ранее власти сообщили, что в результате ночного обстрела города была разрушена школа №6.
"В результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, старая часть города, проспект Днепровский - частично. В связи с отключением электроэнергии остановлены канализационные насосные станции 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.
Над устранением результатов обстрела работают экстренные, аварийные и коммунальные службы города.
Кроме того, в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск снаряд попал в магазин "Автосоюз" на городском рынке, за магазином загорелись склады, сообщили власти.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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