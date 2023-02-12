https://ria.ru/20230212/kakhovka-1851500301.html
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела - РИА Новости, 12.02.2023
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела
Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:18
2023-02-12T11:18
2023-02-12T11:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации города. Ранее власти сообщили, что в результате ночного обстрела города была разрушена школа №6. "В результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, старая часть города, проспект Днепровский - частично. В связи с отключением электроэнергии остановлены канализационные насосные станции 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении. Над устранением результатов обстрела работают экстренные, аварийные и коммунальные службы города. Кроме того, в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск снаряд попал в магазин "Автосоюз" на городском рынке, за магазином загорелись склады, сообщили власти.
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Часть Новой Каховки осталась без света и воды из-за артобстрела
Часть Новой Каховки осталась без света, воды и водоотведения из-за артобстрела
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости.
Часть города Новая Каховка Херсонской области осталась без света, водоснабжения и водоотведения из-за артобстрела украинских войск, идут ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале
администрации города.
Ранее власти сообщили, что в результате ночного обстрела города была разрушена школа №6.
"В результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по улице Букина. Обесточен район от начала улицы Букина до улицы Щорса, старая часть города, проспект Днепровский - частично. В связи с отключением электроэнергии остановлены канализационные насосные станции 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.
Над устранением результатов обстрела работают экстренные, аварийные и коммунальные службы города.
Кроме того, в результате ночного обстрела Новой Каховки со стороны украинских войск снаряд попал в магазин "Автосоюз" на городском рынке, за магазином загорелись склады, сообщили власти.