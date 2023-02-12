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В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи - РИА Новости, 12.02.2023
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В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи - РИА Новости, 12.02.2023
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи
Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:43
2023-02-12T22:43
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
в мире
россия
алеппо
латакия (мухафаза)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Уточняется, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851330257.html
сирия
россия
алеппо
латакия (мухафаза)
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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия, алеппо, латакия (мухафаза)
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, В мире, Россия, Алеппо, Латакия (мухафаза)
22:43 12.02.2023
 
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи

В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи для нуждающихся

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие помогают в ликвидации последствий землетрясения в Сирии
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 271 сирийскому гражданину, организована раздача нуждающимся 52,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - сказал Егоров на брифинге.
Уточняется, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Сильное землетрясение в Турции и СирииСирияВ миреРоссияАлеппоЛатакия (мухафаза)
 
 
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