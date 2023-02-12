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В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи - РИА Новости, 12.02.2023
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи
Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:43
2023-02-12T22:43
2023-02-12T22:43
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
в мире
россия
алеппо
латакия (мухафаза)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Уточняется, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851330257.html
сирия
россия
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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия, алеппо, латакия (мухафаза)
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, В мире, Россия, Алеппо, Латакия (мухафаза)
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи
В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи для нуждающихся