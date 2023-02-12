https://ria.ru/20230212/gumpomosch-1851574540.html

В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи

В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи - РИА Новости, 12.02.2023

В Сирии российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гумпомощи

Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:43

2023-02-12T22:43

2023-02-12T22:43

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

в мире

россия

алеппо

латакия (мухафаза)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Уточняется, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851330257.html

сирия

россия

алеппо

латакия (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, в мире, россия, алеппо, латакия (мухафаза)