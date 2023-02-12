Посол Израиля в Киеве заявил о продолжении гумпомощи Украине
Посол в Киеве Бродский: Израиль продолжит гумпомощь Украине в рамках своих "красных линий"
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Израиль продолжит оказывать гумпомощь Украине в рамка своих "красных линий", сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
"Гуманитарная помощь Украине однозначно продолжится, об этом говорил наш министр (иностранных дел Эль Коэн – ред.), он планирует увеличить объемы гуманитарной помощи Украине… Будем дальше помогать в рамках тех "красных линий", которые всем известны, думаю ни одно израильское правительство эти "красные линии" не перейдет", - сказал Бродский в эфире украинского телеканала "Прямой".
По его словам, сейчас основной акцент сделан на помощи в восстановлении критической инфраструктуры Украины и прохождении зимнего периода.
"Основные уроки, которые Украина может выучить, основываясь на израильском опыте, это прежде всего полагаться на себя, быть самодостаточной страной в военном плане. Конечно, нужно развивать военные союзы, на повестке дня вопрос о вступлении Украины в НАТО, но при этом так же, как и Израиль, рассчитывать только на себя. Украине нужно стремиться стать самодостаточной страной в военном смысле", - добавил Бродский.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.