https://ria.ru/20230212/gaz-1851497827.html

Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования

Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования - РИА Новости, 12.02.2023

Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования

Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Государственной жилищной инспекцией... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:55

2023-02-12T10:55

2023-02-12T10:55

омская область

омская область

александр бурков

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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Государственной жилищной инспекцией организовать круглый стол с руководителями лицензированных газообслуживающих организаций региона, представителей управляющих организаций и ТОСов города, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор принял такое решение во время проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На круглом столе обсуждались вопросы недопуска в квартиры сотрудников лицензированных газообслуживающих компаний, а также возможные способы работы с гражданами. Государственная жилищная инспекция Омской области за период с 2021 по 2022 годы рассмотрела порядка 4000 административных дел в отношении владельцев жилья, которые отказываются пускать газовые службы в свои квартиры. "Сегодня за круглым столом мы собрали ряд газообслуживающих компаний, управляющих организаций, представителей ТОСов с целью донести до граждан информацию о том, что не следует пускать в свои дома нелицензированные газообслуживающие компании. Со вчерашнего дня в городе проходят внеплановые проверки внутридомового газового оборудования вместе со специализированными лицензированными компаниями. В случае вмешательства в ВДГО, они проводят мероприятия по устранению замечаний", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. Представители управляющих организаций выступили с инициативой проводить рейды с целью информированию горожан о недопуске нелицензированных газовых компаний в своё жилье.

https://ria.ru/20230209/zaderzhanie-1850880238.html

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851072287.html

омская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, александр бурков