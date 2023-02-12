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Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования - РИА Новости, 12.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230212/gaz-1851497827.html
Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования
Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования - РИА Новости, 12.02.2023
Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования
Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Государственной жилищной инспекцией... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:55
2023-02-12T10:55
омская область
омская область
александр бурков
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ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Государственной жилищной инспекцией организовать круглый стол с руководителями лицензированных газообслуживающих организаций региона, представителей управляющих организаций и ТОСов города, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор принял такое решение во время проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На круглом столе обсуждались вопросы недопуска в квартиры сотрудников лицензированных газообслуживающих компаний, а также возможные способы работы с гражданами. Государственная жилищная инспекция Омской области за период с 2021 по 2022 годы рассмотрела порядка 4000 административных дел в отношении владельцев жилья, которые отказываются пускать газовые службы в свои квартиры. "Сегодня за круглым столом мы собрали ряд газообслуживающих компаний, управляющих организаций, представителей ТОСов с целью донести до граждан информацию о том, что не следует пускать в свои дома нелицензированные газообслуживающие компании. Со вчерашнего дня в городе проходят внеплановые проверки внутридомового газового оборудования вместе со специализированными лицензированными компаниями. В случае вмешательства в ВДГО, они проводят мероприятия по устранению замечаний", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. Представители управляющих организаций выступили с инициативой проводить рейды с целью информированию горожан о недопуске нелицензированных газовых компаний в своё жилье.
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омская область, александр бурков
Омская область , Омская область, Александр Бурков
10:55 12.02.2023
 
Глава Омской области поручил обеспечить безопасность газового оборудования

Губернатор Омской области Бурков поручил обеспечить безопасность газового оборудования

© "Мосгаз"Проверка газового оборудования в квартире
Проверка газового оборудования в квартире
© "Мосгаз"
Проверка газового оборудования в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Государственной жилищной инспекцией организовать круглый стол с руководителями лицензированных газообслуживающих организаций региона, представителей управляющих организаций и ТОСов города, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор принял такое решение во время проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На круглом столе обсуждались вопросы недопуска в квартиры сотрудников лицензированных газообслуживающих компаний, а также возможные способы работы с гражданами. Государственная жилищная инспекция Омской области за период с 2021 по 2022 годы рассмотрела порядка 4000 административных дел в отношении владельцев жилья, которые отказываются пускать газовые службы в свои квартиры.
Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 15:45
Двух жителей Омской области заподозрили во взрыве в доме в Новосибирске
"Сегодня за круглым столом мы собрали ряд газообслуживающих компаний, управляющих организаций, представителей ТОСов с целью донести до граждан информацию о том, что не следует пускать в свои дома нелицензированные газообслуживающие компании. Со вчерашнего дня в городе проходят внеплановые проверки внутридомового газового оборудования вместе со специализированными лицензированными компаниями. В случае вмешательства в ВДГО, они проводят мероприятия по устранению замечаний", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
Представители управляющих организаций выступили с инициативой проводить рейды с целью информированию горожан о недопуске нелицензированных газовых компаний в своё жилье.
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Омская областьОмская областьАлександр Бурков
 
 
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