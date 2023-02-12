Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/gaubitsy-1851524536.html
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.02.2023
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:00
2023-02-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
15:00 12.02.2023 (обновлено: 15:13 12.02.2023)
 
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

ВС России уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала