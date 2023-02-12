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ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.02.2023
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:00
2023-02-12T15:00
2023-02-12T15:13
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
15:00 12.02.2023 (обновлено: 15:13 12.02.2023)
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении