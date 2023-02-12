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ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.02.2023

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:00

2023-02-12T15:00

2023-02-12T15:13

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика", "Акация" и американскую РЛС AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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