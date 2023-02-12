https://ria.ru/20230212/donetsk-1851510897.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:12

2023-02-12T13:12

2023-02-12T13:12

происшествия

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.25 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230212/aleksandrovka-1851509844.html

https://ria.ru/20230212/obstrel-1851473436.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато