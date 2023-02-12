Украинские войска выпустили еще шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.