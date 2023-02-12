https://ria.ru/20230212/donetsk-1851484447.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Киевские войска выпустили утром в воскресенье по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:41
2023-02-12T08:41
2023-02-12T08:54
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Киевские войска выпустили утром в воскресенье по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "7:10 населенный пункт Тоненькое - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 7:38 населенный пункт Тоненькое - Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230212/obstrel-1851473436.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
08:41 12.02.2023 (обновлено: 08:54 12.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра