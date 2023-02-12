https://ria.ru/20230212/donetsk-1851484447.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Киевские войска выпустили утром в воскресенье по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:41

2023-02-12T08:41

2023-02-12T08:54

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Киевские войска выпустили утром в воскресенье по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "7:10 населенный пункт Тоненькое - Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 7:38 населенный пункт Тоненькое - Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230212/obstrel-1851473436.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия