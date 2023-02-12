Рейтинг@Mail.ru
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.02.2023
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"
США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:38
2023-02-12T15:21
в мире
германия
сша
россия
европарламент
северный поток
северный поток — 2
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с "Известиями"."Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — добавил политик.Он также отметил, что страны Запада не заинтересованы в открытом расследовании диверсий на газопроводах, так как считают удобной версию, что их устроила Россия."Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам. &lt;…&gt; У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и в конце концов Германия подчинилась", — подытожил евродепутат.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.
https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html
https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, россия, европарламент, северный поток, северный поток — 2, нато
В мире, Германия, США, Россия, Европарламент, Северный поток, Северный поток — 2, НАТО
09:38 12.02.2023 (обновлено: 15:21 12.02.2023)
 
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"

Евродепутат Бек: США подорвали "Северные потоки" ради разрыва связей России и Германии

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с "Известиями".
"Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — добавил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 00:02
Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"
Он также отметил, что страны Запада не заинтересованы в открытом расследовании диверсий на газопроводах, так как считают удобной версию, что их устроила Россия.
"Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам. <…> У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и в конце концов Германия подчинилась", — подытожил евродепутат.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 10:24
В Китае озвучили "холодящие душу" подробности о ЧП на "Северных потоках"
 
В миреГерманияСШАРоссияЕвропарламентСеверный потокСеверный поток — 2НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала