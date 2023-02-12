https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"

Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.02.2023

Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"

США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:38

2023-02-12T09:38

2023-02-12T15:21

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с "Известиями"."Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — добавил политик.Он также отметил, что страны Запада не заинтересованы в открытом расследовании диверсий на газопроводах, так как считают удобной версию, что их устроила Россия."Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам. <…> У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и в конце концов Германия подчинилась", — подытожил евродепутат.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.

https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html

https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html

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в мире, германия, сша, россия, европарламент, северный поток, северный поток — 2, нато