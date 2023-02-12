09:38 12.02.2023 (обновлено: 15:21 12.02.2023)
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"
Евродепутат Бек: США подорвали "Северные потоки" ради разрыва связей России и Германии
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США устроили диверсию на "Северных потоках", чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с "Известиями".
"Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", — добавил политик.
Он также отметил, что страны Запада не заинтересованы в открытом расследовании диверсий на газопроводах, так как считают удобной версию, что их устроила Россия.
"Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам. <…> У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и в конце концов Германия подчинилась", — подытожил евродепутат.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.
Как написал 8 февраля в своей статье известный американский журналист Сеймур Херш, в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили на трубопровод дистанционно активируемые взрывные устройства. В конце сентября того же года их активировали норвежцы, разрушив три из четырех веток "Северного потока" в Балтийском море.