Рейтинг@Mail.ru
СМИ: консерваторы и лейбористы тайно обсудили сближение с ЕС - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/britaniya-1851478620.html
СМИ: консерваторы и лейбористы тайно обсудили сближение с ЕС
СМИ: консерваторы и лейбористы тайно обсудили сближение с ЕС - РИА Новости, 12.02.2023
СМИ: консерваторы и лейбористы тайно обсудили сближение с ЕС
Представители правящей Консервативной партии Великобритании и лейбористской оппозиции провели тайную встречу, на которой обсудили последствия Brexit и пути... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:12
2023-02-12T06:24
в мире
великобритания
оксфордшир
европа
майкл гоув
кир стармер
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_98dfb0b3d28f4b76655d6ed7dd7c3843.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители правящей Консервативной партии Великобритании и лейбористской оппозиции провели тайную встречу, на которой обсудили последствия Brexit и пути сближения страны с Евросоюзом, сообщает издание Observer. Как отмечается, на встрече, которая прошла в резиденции Дитчли-Парк в Оксфордшире в четверг и пятницу, также присутствовали дипломаты, оборонные эксперты и главы некоторых крупнейших предприятий и банков. "Чрезвычайная межпартийная встреча, на которой собрались ведущие сторонники и противники выхода из ЕС, в том числе (министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления - ред.) Майкл Гоув и высокопоставленные члены теневого кабинета (лидера лейбористов - ред.) Кира Стармера, была проведена в условиях высокой секретности для рассмотрения провалов Brexit и способов их исправления в национальных интересах... Документы со встречи, полученные Observer, описывают ее как "частное обсуждение под заголовком: "Что мы можем сделать, чтобы Brexit работал лучше с нашими соседями в Европе?" - говорится в сообщении издания. Как пишет газета, во вступительном слове на встрече признавалось, что существует мнение, "по крайней мере среди некоторых, что Великобритания еще не нашла пути вперед за пределами ЕС", а Brexit "тормозит рост Великобритании и подавляет ее потенциал". Источник, присутствовавший на встрече, отметил ее "конструктивный" характер и заявил, что на ней обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также экономический спад в Британии. Один из источников заявил, что Гоув на встрече был очень "честен" о недостатках Brexit, но отметил, что все еще считает, что в долгосрочной перспективе это окажется правильным решением. В документах собрания также говорится, что хотя европейская сторона "не проявляет особого интереса к дальнейшим спорам по поводу Brexit и мало времени уделяет отношениям с Великобританией ... есть четкий европейский и британский стратегический интерес к продуктивным и более тесным отношениям". При этом подчеркивается, что воссоединение с ЕС не стояло в повестке дня. Среди общих интересов упоминалась реакция на действия России, новые источники энергии, борьба с преступностью, миграция, возможность общей политики в отношении Китая, а также вопросы Североирландского протокола. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html
https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851451789.html
https://ria.ru/20230208/konfiskatsiya-1850606370.html
великобритания
оксфордшир
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151750/96/1517509640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53353dc50d104f16847dd11eb781071f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, оксфордшир, европа, майкл гоув, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Оксфордшир, Европа, Майкл Гоув, Кир Стармер, Евросоюз
06:12 12.02.2023 (обновлено: 06:24 12.02.2023)
 
СМИ: консерваторы и лейбористы тайно обсудили сближение с ЕС

Observer: британские консерваторы и лейбористы тайно обсудили Brexit и пути сближения с ЕС

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПолицейский у здания Парламента в Лондоне
Полицейский у здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Полицейский у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители правящей Консервативной партии Великобритании и лейбористской оппозиции провели тайную встречу, на которой обсудили последствия Brexit и пути сближения страны с Евросоюзом, сообщает издание Observer.
Как отмечается, на встрече, которая прошла в резиденции Дитчли-Парк в Оксфордшире в четверг и пятницу, также присутствовали дипломаты, оборонные эксперты и главы некоторых крупнейших предприятий и банков.
Участники акции по Brexit в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 16:58
СМИ: Британию "зажало" в торговой войне между США и ЕС
"Чрезвычайная межпартийная встреча, на которой собрались ведущие сторонники и противники выхода из ЕС, в том числе (министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления - ред.) Майкл Гоув и высокопоставленные члены теневого кабинета (лидера лейбористов - ред.) Кира Стармера, была проведена в условиях высокой секретности для рассмотрения провалов Brexit и способов их исправления в национальных интересах... Документы со встречи, полученные Observer, описывают ее как "частное обсуждение под заголовком: "Что мы можем сделать, чтобы Brexit работал лучше с нашими соседями в Европе?" - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, во вступительном слове на встрече признавалось, что существует мнение, "по крайней мере среди некоторых, что Великобритания еще не нашла пути вперед за пределами ЕС", а Brexit "тормозит рост Великобритании и подавляет ее потенциал". Источник, присутствовавший на встрече, отметил ее "конструктивный" характер и заявил, что на ней обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также экономический спад в Британии.
Один из источников заявил, что Гоув на встрече был очень "честен" о недостатках Brexit, но отметил, что все еще считает, что в долгосрочной перспективе это окажется правильным решением.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 20:44
Помощница главы Минфина США обсудила в Британии антироссийские санкции
В документах собрания также говорится, что хотя европейская сторона "не проявляет особого интереса к дальнейшим спорам по поводу Brexit и мало времени уделяет отношениям с Великобританией ... есть четкий европейский и британский стратегический интерес к продуктивным и более тесным отношениям". При этом подчеркивается, что воссоединение с ЕС не стояло в повестке дня. Среди общих интересов упоминалась реакция на действия России, новые источники энергии, борьба с преступностью, миграция, возможность общей политики в отношении Китая, а также вопросы Североирландского протокола.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 16:32
Британия работает над правовой стороной конфискации активов России
 
В миреВеликобританияОксфордширЕвропаМайкл ГоувКир СтармерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала