https://ria.ru/20230212/britaniya-1851472589.html
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек - РИА Новости, 12.02.2023
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек
Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T02:05
2023-02-12T02:05
2023-02-12T02:32
мерсисайд
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. Как сообщает телеканал Sky News, протесты происходили у отеля Suites, в котором размещены просители убежища. Согласно заявлению правоохранителей, начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что беспорядки произошли после того, как в сети появились "слухи и дезинформация" об инциденте ранее на этой неделе, связанном с "неподобающим поведением" некоего мужчины в адрес девочки-подростка. "Мы можем сейчас подтвердить, что всего на данный момент были задержаны 15 человек после насильственных беспорядков в Ноусли прошлой ночью, в пятницу 10 февраля... В общей сложности 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет были задержаны по подозрению в насильственных беспорядках и доставлены в полицейские участки по всему Мерсисайду", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается, сначала полиция содействовала проведению мирной акции протеста и ответной акции у отеля. Однако потом, согласно заявлению, появились несколько человек, заинтересованные в "создании проблем путем насилия и запугивания". Полиция сообщает, что в правоохранителей бросали разные снаряды, в том числе фейерверки, а один полицейский фургон подожгли. Один сотрудник полиции и два жителя получили ранения.
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мерсисайд, в мире
02:05 12.02.2023 (обновлено: 02:32 12.02.2023)
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек
В Британии задержали 15 человек в ходе протестов у отеля для просителей убежища
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства.
Как сообщает телеканал Sky News, протесты происходили у отеля Suites, в котором размещены просители убежища. Согласно заявлению правоохранителей, начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что беспорядки произошли после того, как в сети появились "слухи и дезинформация" об инциденте ранее на этой неделе, связанном с "неподобающим поведением" некоего мужчины в адрес девочки-подростка.
"Мы можем сейчас подтвердить, что всего на данный момент были задержаны 15 человек после насильственных беспорядков в Ноусли прошлой ночью, в пятницу 10 февраля... В общей сложности 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет были задержаны по подозрению в насильственных беспорядках и доставлены в полицейские участки по всему Мерсисайду", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается, сначала полиция содействовала проведению мирной акции протеста и ответной акции у отеля. Однако потом, согласно заявлению, появились несколько человек, заинтересованные в "создании проблем путем насилия и запугивания". Полиция сообщает, что в правоохранителей бросали разные снаряды, в том числе фейерверки, а один полицейский фургон подожгли. Один сотрудник полиции и два жителя получили ранения.