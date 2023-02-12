Рейтинг@Mail.ru
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/britaniya-1851472589.html
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек - РИА Новости, 12.02.2023
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек
Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T02:05
2023-02-12T02:32
мерсисайд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_fa002b249f53917b4e19cd6f208c3b62.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. Как сообщает телеканал Sky News, протесты происходили у отеля Suites, в котором размещены просители убежища. Согласно заявлению правоохранителей, начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что беспорядки произошли после того, как в сети появились "слухи и дезинформация" об инциденте ранее на этой неделе, связанном с "неподобающим поведением" некоего мужчины в адрес девочки-подростка. "Мы можем сейчас подтвердить, что всего на данный момент были задержаны 15 человек после насильственных беспорядков в Ноусли прошлой ночью, в пятницу 10 февраля... В общей сложности 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет были задержаны по подозрению в насильственных беспорядках и доставлены в полицейские участки по всему Мерсисайду", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается, сначала полиция содействовала проведению мирной акции протеста и ответной акции у отеля. Однако потом, согласно заявлению, появились несколько человек, заинтересованные в "создании проблем путем насилия и запугивания". Полиция сообщает, что в правоохранителей бросали разные снаряды, в том числе фейерверки, а один полицейский фургон подожгли. Один сотрудник полиции и два жителя получили ранения.
https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836107721.html
мерсисайд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_314:0:5178:3648_1920x0_80_0_0_a53a25f30ffded225c7befec0060563d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мерсисайд, в мире
Мерсисайд, В мире
02:05 12.02.2023 (обновлено: 02:32 12.02.2023)
 
В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек

В Британии задержали 15 человек в ходе протестов у отеля для просителей убежища

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства.
Как сообщает телеканал Sky News, протесты происходили у отеля Suites, в котором размещены просители убежища. Согласно заявлению правоохранителей, начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что беспорядки произошли после того, как в сети появились "слухи и дезинформация" об инциденте ранее на этой неделе, связанном с "неподобающим поведением" некоего мужчины в адрес девочки-подростка.
"Мы можем сейчас подтвердить, что всего на данный момент были задержаны 15 человек после насильственных беспорядков в Ноусли прошлой ночью, в пятницу 10 февраля... В общей сложности 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет были задержаны по подозрению в насильственных беспорядках и доставлены в полицейские участки по всему Мерсисайду", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как отмечается, сначала полиция содействовала проведению мирной акции протеста и ответной акции у отеля. Однако потом, согласно заявлению, появились несколько человек, заинтересованные в "создании проблем путем насилия и запугивания". Полиция сообщает, что в правоохранителей бросали разные снаряды, в том числе фейерверки, а один полицейский фургон подожгли. Один сотрудник полиции и два жителя получили ранения.
Полицейский в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря 2022, 16:32
В Британии задержали 58-летнего российского бизнесмена, пишут СМИ
 
МерсисайдВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала