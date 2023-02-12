https://ria.ru/20230212/britaniya-1851472589.html

В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек

В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек - РИА Новости, 12.02.2023

В Британии в ходе протеста у отеля для беженцев задержали 15 человек

Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T02:05

2023-02-12T02:05

2023-02-12T02:32

мерсисайд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/04/1516400457_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_fa002b249f53917b4e19cd6f208c3b62.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек задержаны в результате беспорядков у отеля для просителей убежища в британском графстве Мерсисайд, сообщает полиция графства. Как сообщает телеканал Sky News, протесты происходили у отеля Suites, в котором размещены просители убежища. Согласно заявлению правоохранителей, начальник полиции Серена Кеннеди сообщила, что беспорядки произошли после того, как в сети появились "слухи и дезинформация" об инциденте ранее на этой неделе, связанном с "неподобающим поведением" некоего мужчины в адрес девочки-подростка. "Мы можем сейчас подтвердить, что всего на данный момент были задержаны 15 человек после насильственных беспорядков в Ноусли прошлой ночью, в пятницу 10 февраля... В общей сложности 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет были задержаны по подозрению в насильственных беспорядках и доставлены в полицейские участки по всему Мерсисайду", - говорится в заявлении на сайте полиции. Как отмечается, сначала полиция содействовала проведению мирной акции протеста и ответной акции у отеля. Однако потом, согласно заявлению, появились несколько человек, заинтересованные в "создании проблем путем насилия и запугивания". Полиция сообщает, что в правоохранителей бросали разные снаряды, в том числе фейерверки, а один полицейский фургон подожгли. Один сотрудник полиции и два жителя получили ранения.

https://ria.ru/20221203/zaderzhanie-1836107721.html

мерсисайд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мерсисайд, в мире