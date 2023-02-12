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В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо
В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо - РИА Новости, 12.02.2023
В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо
Необходимо лучше организовать распределение украинских беженцев по странам ЕС ввиду текущего состояния дел, когда в Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:01
2023-02-12T13:01
2023-02-12T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
польша
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Необходимо лучше организовать распределение украинских беженцев по странам ЕС ввиду текущего состояния дел, когда в Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – 160 тысяч, заявила в воскресенье министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild am Sonntag. "Если последует ещё один миграционный поток с Украины, беженцев необходимо лучше распределять по Европе", — сообщила политик. В первую очередь необходимо разгрузить такие страны, как Польша, в которой разместились более 1,5 миллиона человек, в то время как Испания приняла лишь 160 тысяч. "Так продолжаться не может", - подчеркнула министр. В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, польша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Польша, Евросоюз
В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо
Глава МВД Германии Фезер призвала размещать беженцев из Украины более справедливо по ЕС