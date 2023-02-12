https://ria.ru/20230212/bezhentsy-1851509715.html

В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо

В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо - РИА Новости, 12.02.2023

В Германии призвали размещать беженцев с Украины более справедливо

Необходимо лучше организовать распределение украинских беженцев по странам ЕС ввиду текущего состояния дел, когда в Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:01

2023-02-12T13:01

2023-02-12T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

польша

евросоюз

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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Необходимо лучше организовать распределение украинских беженцев по странам ЕС ввиду текущего состояния дел, когда в Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – 160 тысяч, заявила в воскресенье министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild am Sonntag. "Если последует ещё один миграционный поток с Украины, беженцев необходимо лучше распределять по Европе", — сообщила политик. В первую очередь необходимо разгрузить такие страны, как Польша, в которой разместились более 1,5 миллиона человек, в то время как Испания приняла лишь 160 тысяч. "Так продолжаться не может", - подчеркнула министр. В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

германия

украина

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, польша, евросоюз