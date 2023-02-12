https://ria.ru/20230212/bespilotniki-1851527057.html
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье - РИА Новости, 12.02.2023
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье
Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:16
2023-02-12T15:16
2023-02-12T15:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье
Минобороны: ПВО России сбила 17 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области