https://ria.ru/20230212/bespilotniki-1851527057.html

Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье

Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье - РИА Новости, 12.02.2023

Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье

Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:16

2023-02-12T15:16

2023-02-12T15:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область