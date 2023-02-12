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Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/bespilotniki-1851527057.html
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье - РИА Новости, 12.02.2023
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье
Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:16
2023-02-12T15:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
15:16 12.02.2023
 
Российская ПВО сбила 17 украинских беспилотников в Донбассе и Запорожье

Минобороны: ПВО России сбила 17 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 17 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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