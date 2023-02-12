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На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году - РИА Новости, 12.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230212/baykal-1851519204.html
На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году
На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году - РИА Новости, 12.02.2023
На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году
Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:16
2023-02-12T14:17
туризм
байкал
баргузинский район
китай
общество
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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии. "В селе Максимиха (Баргузинского района на восточном берегу Байкала - ред.) прошел первый фестиваль "Снежная открытка". Всего за 3 часа около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети "ВКонтакте". Публикация проиллюстрирована фото, изображающим силуэты юноши и девушки в народных костюмах. Рисунок сопровождает текст "Бурятия, Байкал, Сагаалган-2023". Фестиваль был организован командой посла гостеприимства Бурятии 2022 года Анной Масличенко. Сагаалган - праздник Белого месяца - отмечают в Бурятии в этом году 21 февраля. Дата празднования определяется по лунному календарю, у разных буддийских народов она зависит от местных традиций. Так, в 2023 году Новый год в Китае (Чуньцзе) отметили 22 января, тогда как Сагаалган в Бурятии и Шагаа в Туве приходится на 21 февраля.
https://ria.ru/20230201/baykal-1848920212.html
https://sn.ria.ru/20221207/volontery-1836943966.html
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байкал, баргузинский район, китай, общество
Туризм, Байкал, Баргузинский район, Китай, Общество
14:16 12.02.2023 (обновлено: 14:17 12.02.2023)
 
На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году

Сто человек на льду Байкала нарисовали большую "открытку" к бурятскому Новому году

© Фото : Министерство туризма Республики БурятияОколо 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану
Около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Министерство туризма Республики Бурятия
Около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану
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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.
"В селе Максимиха (Баргузинского района на восточном берегу Байкала - ред.) прошел первый фестиваль "Снежная открытка". Всего за 3 часа около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети "ВКонтакте". Публикация проиллюстрирована фото, изображающим силуэты юноши и девушки в народных костюмах. Рисунок сопровождает текст "Бурятия, Байкал, Сагаалган-2023".
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Фестиваль был организован командой посла гостеприимства Бурятии 2022 года Анной Масличенко.
Сагаалган - праздник Белого месяца - отмечают в Бурятии в этом году 21 февраля. Дата празднования определяется по лунному календарю, у разных буддийских народов она зависит от местных традиций. Так, в 2023 году Новый год в Китае (Чуньцзе) отметили 22 января, тогда как Сагаалган в Бурятии и Шагаа в Туве приходится на 21 февраля.
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