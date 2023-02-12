14:16 12.02.2023 (обновлено: 14:17 12.02.2023)
На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году
Сто человек на льду Байкала нарисовали большую "открытку" к бурятскому Новому году
© Фото : Министерство туризма Республики БурятияОколо 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану
© Фото : Министерство туризма Республики Бурятия
Около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану
УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.
"В селе Максимиха (Баргузинского района на восточном берегу Байкала - ред.) прошел первый фестиваль "Снежная открытка". Всего за 3 часа около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети "ВКонтакте". Публикация проиллюстрирована фото, изображающим силуэты юноши и девушки в народных костюмах. Рисунок сопровождает текст "Бурятия, Байкал, Сагаалган-2023".
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Фестиваль был организован командой посла гостеприимства Бурятии 2022 года Анной Масличенко.
Сагаалган - праздник Белого месяца - отмечают в Бурятии в этом году 21 февраля. Дата празднования определяется по лунному календарю, у разных буддийских народов она зависит от местных традиций. Так, в 2023 году Новый год в Китае (Чуньцзе) отметили 22 января, тогда как Сагаалган в Бурятии и Шагаа в Туве приходится на 21 февраля.
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