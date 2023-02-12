https://ria.ru/20230212/baykal-1851519204.html

На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году

На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году - РИА Новости, 12.02.2023

На льду Байкала нарисовали "открытку" к бурятскому Новому году

Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:16

2023-02-12T14:16

2023-02-12T14:17

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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Участники первого фестиваля "Снежная открытка" нарисовали на льду Байкала большую картину к приближающемуся Сагаалгану, Новому году по лунному календарю, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии. "В селе Максимиха (Баргузинского района на восточном берегу Байкала - ред.) прошел первый фестиваль "Снежная открытка". Всего за 3 часа около 100 человек нарисовали на льду Байкала огромную картину к приближающемуся Сагаалгану", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети "ВКонтакте". Публикация проиллюстрирована фото, изображающим силуэты юноши и девушки в народных костюмах. Рисунок сопровождает текст "Бурятия, Байкал, Сагаалган-2023". Фестиваль был организован командой посла гостеприимства Бурятии 2022 года Анной Масличенко. Сагаалган - праздник Белого месяца - отмечают в Бурятии в этом году 21 февраля. Дата празднования определяется по лунному календарю, у разных буддийских народов она зависит от местных традиций. Так, в 2023 году Новый год в Китае (Чуньцзе) отметили 22 января, тогда как Сагаалган в Бурятии и Шагаа в Туве приходится на 21 февраля.

https://ria.ru/20230201/baykal-1848920212.html

https://sn.ria.ru/20221207/volontery-1836943966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

байкал, баргузинский район, китай, общество